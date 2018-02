Skispringerin Althaus holt Silber bei Olympia

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat Katharina Althaus beim Skispringen von der Normalschanze Silber geholt. Es ist der dritte Medaillenerfolg für das deutsche Team am Montag. Gold ging an Maren Lundby aus Norwegen, Bronze an die Japanerin Sara Takanashi. Die Deutsche Carina Vogt kam auf Rang fünf, Ramona Straub auf den achten Platz und Juliane Seyfarth auf Rang zehn.

Zuvor hatte die Biathletin Laura Dahlmeier aus Garmisch-Partenkirchen im Verfolgungsrennen die vierte Gold-Medaille für Deutschland geholt. Bei den Männern gewann Benedikt Doll in der Verfolgung Bronze. Quelle: dts Nachrichtenagentur

