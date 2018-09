Olaf Thon: Europaliga oder gar Weltliga wird bald kommen

Aktuell funktionieren die nationalen Ligen noch - in fünf oder zehn Jahren wird es nach Ansicht von Olaf Thon im Vereinsfußball aber eine Europaliga oder gar Weltliga geben. "Pläne dazu liegen wohl längst in den Schubladen", sagte der langjährige Profi des FC Schalke 04 und des FC Bayern München vor dem Duell der Bundesliga-Schwergewichte an diesem Samstag (18.30 Uhr) in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Schon Anfang der 90er habe Bayern-Manager Uli Hoeneß prophezeit, dass der Marketing-Umsatz des Topklubs von drei Millionen Euro 30 oder gar 300 Millionen Euro steigen werde - "und er hat Recht behalten", erklärte Thon seine Ansicht. Der Weltmeister von 1990 sagt aber auch: "Alleine können auch die Bayern nicht spielen." Der offizielle Repräsentant und Leiter der Abteilung Traditionself auf Schalke findet gut, wie der Profifußball mit der Zeit geht: "Die Einführung von Rückpassregel, HawkEye oder der Videobeweis haben uns vorangebracht. Die Bundesliga tut gut daran, sich weiterzuentwickeln. Sie muss darauf achten, sich nicht zu weit vom Fan zu entfernen - was allerdings sehr schwer werden wird", glaubt Thon. Vor dem Duell seiner beiden ehemaligen Clubs erinnert sich Thon gerne an das legendäre 6:6 im DFB-Pokal-Halbfinale im Mai 1984, als er drei Tore erzielt hatte. "Mein größtes Spiel. Es war einen Tag nach meinem 18. Geburtstag. In den hatte ich hineingefeiert, mit Rudi Assauer, der einen Tag zuvor Geburtstag hatte - heute wäre das als Fußballprofi unvorstellbar", sagte Thon, der daran glaubt, dass Schalke auch im aktuellen Duell eine Chance gegen den Rekordmeister hat: "Wenn wir mutig und zweikampfstark auftreten, sollte was gehen, vor allem über Standards mit unseren großen Leuten wie Naldo und Sane." Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

