2. Bundesliga: Fürth nur unentschieden gegen Regensburg

Am 9. Spieltag in der 2. Bundesliga hat Fürth gegen Regensburg mit einem 1:1 nur unentschieden gespielt und damit den Sprung auf Rang zwei der Tabelle verpasst.

Fürths David Atanga hatte die Gastgeber zwar in der 50. Minute in Führung gebracht, Marco Grüttner glich in der 75. Minute aber aus. Nachdem die erste Halbzeit langweilig war, zeigten beiden Mannschaften im zweiten Durchgang eine gute Leistung, Torchancen gab es jede Menge auf beiden Seiten, bei deutlicher Überlegenheit der Fürther.



Die Ergebnisse der parallel ausgetragenen Partien: 1. FC Magdeburg - SG Dynamo Dresden 2:2, FC Erzgebirge Aue - Holstein Kiel 2:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur