1. Bundesliga: SC Freiburg schlägt VfL Wolfsburg

Zum Auftakt des 14. Spieltags der 1. Bundesliga hat der SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg 3:2 gewonnen. Freiburg schiebt sich damit an den nun sechstplatzierten Wolfsburgern vorbei auf den 5. Rang der Bundesligatabelle.

Der VfL erspielte sich einige Torchancen, wirkte aber phasenweise ideenlos. Wolfsburg hingegen hatte die größeren Spielanteile. Nach dem Führungstreffer von Lukas Kübler in der 42. Minute drehten die Breisgauer in der zweiten Halbzeit auf. In der 51. Minute traf Kübler erneut, ehe Michael Gregoritsch in der 61. Minute weiter erhöhte. Wolfsburg ließ sich allerdings nicht unterkriegen: Jonas Wind traf in der 75. Minute und Mattias Svanberg in der 83. Minute.

Quelle: dts Nachrichtenagentur