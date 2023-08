Basketball-WM: Deutschland verliert Overtime-Thriller gegen Kanada

Das DBB-Team hat das Finale um den Supercup gegen Kanada mit 112:113 nach Verlängerung verloren. Im Overtime-Krimi konnte besonders Dennis Schröder mit 26 Punkten und 8 Assists überzeugen. Der wurde jedoch im letzten Viertel ausgefoult und konnte nur noch zusehen, wie seine Mannschaft 4,6 Sekunden vor Schluss den Ausgleich kassiert.

In der Overtime war bei Kanada besonders R.J Barrett mit 31 Punkten nicht zu stoppen, der über das gesamte Spiel nur einen Wurf verfehlte. Das Schröder gefehlt hat, sieht auch Bundestrainer Gordon Herbert: "Ich denke, sie haben das gut gemacht. Wir hatten ein paar Probleme in der Offensive, aber viel mehr in der Defensive." Center Johannes Voigtmann nimmt jedoch einiges Positives mit aus diesem Spiel: "Für uns ist es wichtig solche Spiele zu haben, in denen es Spitz auf Knopf geht. Wo du halt am Ende gucken musst, dass du unter extremer Ermüdung die richtigen Entscheidungen triffst. Das ist ein guter Lernprozess für uns."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zum Finaltag des Basketball Supercups. Weiter geht es am Samstag mit dem Spiel Deutschland gegen Griechenland ab 18 Uhr. MagentaSport und MagentaTV zeigen die komplette WM live, die deutschen Spiele zudem kostenlos.

Deutschland - Kanada 112:113 OT

Deutschland verliert das Supercupfinale gegen Kanada In dem Moment als Dennis Schröder im letzten Viertel ausgefoult wird, gab es einen Bruch im deutschen Team. Dennoch hatte Moritz Wagner mit dem letzten Wurf die Möglichkeit, das Spiel noch zu drehen.

Gordon Herbert, Bundestrainer Deutschland, über die Leistung des Teams ohne Dennis Schröder: "Ich denke, sie haben das gut gemacht. Wir hatten ein paar Probleme in der Offensive, aber viel mehr in der Defensive. Wir haben zu viele Angriffe in der Zone zugelassen, zu viele Korbleger und einige freie 3-Punkte-Würfe."

Andreas Obst, 12 Punkte, Deutschland: "Ich denke es ist wichtig für uns für die Weltmeisterschaft solche Spiele zu haben." Über die Minuten ohne Dennis Schröder: "Wir waren ein bisschen passiver. Haben uns dann ein bisschen von deren Physis beeindrucken lassen, rumschieben lassen. Wir haben in unserer Offensive nicht mehr so exekutiert, wie wir das eigentlich machen wollen und in der Defensive haben wir ein paar mal einfach zu sehr Platz gelassen."

Johannes Voigtmann, 7 Punkte, Deutschland: "Für uns ist es wichtig solche Spiele zu haben, in denen es Spitz auf Knopf geht. Wo du halt am Ende gucken musst, dass du unter extremer Ermüdung die richtigen Entscheidungen triffst. Das ist ein guter Lernprozess für uns." Über die Minuten ohne Dennis Schröder am Ende der Partie: "Es fehlt uns dann so ein bisschen die Aggressivität zum Korb."

MagentaSport-Experte Per Günther darüber, wie Deutschland ohne Dennis Schröder spielen muss: "Aber grundsätzlich, dass Franz den Ball kriegt in der Offensive, auf jeden Fall. Mir hat es nur nicht so gefallen, wenn er auch noch etwas nach vorne bringen musste. Also da waren zwei Angriffe dabei, wo der Workload dann zu groß ist."

MagentaSport zeigt auch noch die letzten beiden Testspiele in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten live und kostenlos. Am Samstag, 19. August, trifft das DBB-Team um 18 Uhr im Rahmen eines hochkarätigen Basketball-Turniers auf Griechenland, einen Tag später (live 18 Uhr) auf den fünfmaligen Weltmeister USA.

Neuseeland - China 68:69

Spannung bis zum Schluss gab es im Spiel um Platz 3. China kommt nach der Klatsche gegen Deutschland zu einem versöhnlichen Abschluss im Supercup. Dabei hatte Neuseeland noch die Chance, mit dem letzten Angriff das Spiel zu drehen.

Kyle Anderson, China, 18 Punkte, über die Kommunikation mit den chinesischen Teamkollegen: "Einfach eine Verbindung mit den Jungs neben dem Platz schaffen. Wir sind viel zusammen, also muss ich schauen, dass ich viel mit ihnen rede. So versuche ich Chinesische zu lernen oder sie versuchen etwas Englisch zu lernen."

Letzte WM-Testspiele in Abu Dhabi:

19. August, um 18 Uhr: Deutschland-Griechenland

20. August, um 18 Uhr; Deutschland-USA

Basketball WM Gruppenphase:

25. August, ab 13.00 Uhr: Deutschland-Japan

27. August, ab 09.30 Uhr: Australien-Deutschland

29. August, ab 08.30 Uhr, Deutschland-Finnland

