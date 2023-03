3. Liga: Primus Elversberg ist nicht mehr effektiv

Am Sonntag wurden die "Grundtugenden des Fußballs" besonders beschworen. Zwickau, nun Vorletzter, wollte eigentlich "Männerfußball" spielen, machte aber das Gegenteil und verlor deshalb 0:4 beim BVB II. "Sehr ernüchternd", fand das Trainer Ronny Thielemann, der eigentlich geholt worden war, um Zwickau aus dem Keller zu führen. "Das war gar nix, in allen Bereichen zu wenig", kritisierte FSV-Torhüter Johannes Brinkies den Auftritt des eigenen Teams.

Der BVB II klettert nach dem 4:0 zunächst aus der Abstiegszone, weil Trainer Jan Zimmermann seinen Hochtalentierten täglich die Basis des Drittliga-Fußballs predigt: "Das müssen die jungen Spieler lernen: Konstanz reinzubekommen, Grundtugenden, die zum Fußball dazugehören. Wenn wir die zeigen, dann sehen alle gut aus. Wenn wir s nicht machen, dann schaffen wir es als Mannschaft nicht." Halle verdient sich mit viel Arbeit unter Trainer Sreto Ristic die Punkte.



Das 1:1 in Elversberg war schon glücklich, weil der Spitzenreiter beste Chancen vergab. "Das sind gerade Ergebnisse, die nicht ganz zur Spielweise passen. Ja - ein paar Torchancen mehr dürften wir verwerten. Die Effektivität, die wir auch in der Hinrunde sehr oft hatten, die fehlt gerade", bilanziert Elversbergs Trainer Horst Steffen nach 5 sieglosen Partien nüchtern. Auch so eine Grundtugend: eine gute Chancenverwertung. Der Tabellenführer spricht von einer "Luxuskrise".



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Wochenende - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.

SV Elversberg - Hallescher FC 1:1

Fünf Spiele kein Sieg, aber immer noch Erster. Und wieder kleine "Chancenverwertungskrise" - vor allem in den letzten 10 Minuten, als Elversberg das HFC-Tor berannte. So sind´s 60 Punkte, 2 Zähler vor den SC Freiburg II, der allerdings nicht aufsteigen kann. Insofern sind es 10 Punkte auf den Dritten Wehen Wiesbaden. Elversbergs Trainer Horst Steffen nennt die aktuelle Lage deshalb eine "Luxuskrise", will alsbald aber auch mal wieder gewinnen: "Das sind gerade Ergebnisse, die nicht ganz zur Spielweise passen. Ja - ein paar Torchancen mehr dürften wir verwerten. Die Effektivität, die wir auch in der Hinrunde sehr oft hatten, die fehlt gerade. Aber ich finde, dass wir gut gespielt haben."

"Ich will unser Spiel hier nicht auf die letzten 10 Minuten reduzieren", erklärte HFC-Trainer Sreto Ristic, der über 75 bis 80 Minuten "ein richtig, richtig gutes Spiel gegen den Tabellenersten" gesehen hatte: "Wir waren am Limit. Wir haben versucht, alles im Rahmen unserer Möglichkeiten reinzuhauen. Da braucht man ab und zu mal Glück. Das hatten wir."

Borussia Dortmund II - FSV Zwickau 4:0

Böse Schlappe für Zwickau, jetzt Vorletzter, im Kellerduell gegen den BVB II, der sich wieder auf den Nichtabstiegsplatz schiebt. Und so hochtalentiert die BVB-Youngster sind, Erfolge feiert man in der 3. Liga mit den Tugenden im Fußball. Findet auch BVB II-Trainer Jan Zimmermann, der nach 3 Niederlagen wieder mal einen Sieg feierte: "Wir können gegen jeden mithalten, aber es sind halt Sachen, die wir Woche für Woche abrufen müssen. Das müssen die jungen Spieler lernen: Konstanz reinzubekommen, Grundtugenden, die zum Fußball dazugehören. Wenn wir die zeigen, dann sehen alle gut aus. Wenn wir s nicht machen, dann schaffen wir es als Mannschaft nicht."

"Das ist sehr ernüchternd", findet Zwickaus Trainer Ronny Thielemann, er wollte eigentlich mit "Männerfußball" punkten: "Das ist sehr ärgerlich, das hatten wir uns anders vorgestellt. Vor allem in der 1. Halbzeit. Da haben wir gar nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Das ging schon mit der Einstellung, Zweikämpfe zu führen los. Die Niederlage ist so in der Höhe auch verdient."

Zwickaus Torhüter Johannes Brinkies kritisiert den Auftritt des eigenen Teams: "Wichtig ist das Ergebnis und das ist zum wiederholten Male deutlich, deutlich gegen uns...Wir sind voll unten drin. Die Tabelle kann selbst jeder sehen. Aber wir müssen weitermachen. Wir dürfen uns nicht in die Taschen lügen, dass hier irgendwas gut war. Wir verlieren 4:0, haushoch, absolut deutlich gegen einen absoluten Mitkonkurrenten, was den Klassenerhalt betrifft. Da brauchen wir nichts schön zu reden. Das war gar nix, in allen Bereichen zu wenig."

Quelle: MagentaSport (ots)