Trotz prorussischer Haltung: FIDE lädt Großmeister Karjakin zur Teilnahme an Schach-WM ein

Weiter berichtet RT DE: "Eine Einladung zum Schach-Weltcup für jemanden, der die Militäroperation Russlands in der Ukraine befürwortet – und das offen und lautstark? Durchaus möglich, wie der Pressedienst des Internationalen Schachverbandes (FIDE) bekannt gegeben hatte, hat der russische Großmeister Sergei Karjakin eine Einladung zur Schach-Weltmeisterschaft erhalten. Die Nachrichtenagentur TASS schreibt dazu:

"Karjakin erhielt eine Einladung zum Turnier, weil er sich für die Weltmeisterschaft im Jahr 2021 qualifiziert hat, der Russe Wladimir Fedosejew erhielt eine Einladung aus demselben Grund. Die Schachspieler haben bis zum 2. Juni Zeit, ihre Teilnahme an dem Wettbewerb zu bestätigen. Aufgrund der FIDE-Sanktionen dürfen russische Athleten nur als neutrale Spieler an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Insgesamt wurden acht russische Schachspieler zum Weltcup eingeladen. Auch Russen, die in den Top 13 der FIDE-Rangliste stehen, können an der Weltmeisterschaft teilnehmen."