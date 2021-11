Eishockey: Frauen Olympia-Qualifikation und Deutschland Cup Olympia-Qualifikation der Frauen: "Sehr wichtig, dass wir es schaffen"

Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Doppelpack komplett live bei MagentaSport: am Donnerstag, 11.11., startet die deutsche Frauen-Auswahl ab 17 Uhr in die Olympia-Qualifikation gegen Österreich. Der Auftakt des Männer-Nationalteams im Deutschland Cup erfolgt ab 19.30 Uhr gegen Russland. In der neuen Folge des Podcasts "Die Eishockey-Show" erzählt Laura Kluge, wie wichtig die erfolgreiche Olympia-Qualifikation für die Frauen wäre: die finanzielle Förderung im bisherigen Umfang stehe auf dem Spiel, auch die Anstellungen etwa bei der Bundeswehr-Sportkompanie.

"Wir haben im Moment 16 Plätze und wenn man es nicht schafft, können die auch gestrichen werden. Von daher ist es schon sehr wichtig, dass wir es schaffen." Deutschland Cup-Premiere für Tobias Rieder, aus der NHL im Sommer zum schwedischen Meister Växjö gewechselt - die Partie gegen Russland wird sein 50. Länderspiel. "Die Nationalmannschaft ist ein Riesenspaß", sagt Rieder, der im MagentaSport-Podcast seine NHL-Rückkehr nicht ausschließt: "Für mich ist das noch gar nicht abgehakt." MagentaSport zeigt beide Turniere bis Sonntag, 14. November, komplett live und für MagentaTV-Kunden kostenlos.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus "Die Eishockey-Show":

Die Länderspiele beginnen am 11.und enden am 14. November. Die Frauen treffen in der Olympia-Qualifikation auf Österreich, Italien und Dänemark - nur der Gruppenerste qualifiziert sich für Olympia 2022 in Peking. Beim Deutschland Cup spielt das Team von Trainer Toni Söderholm gegen Russland, Slowakei und Schweiz. Zusätzlich zu den Einzelspielen bietet MagentaSport täglich eine Konferenz mit Live-Einblendungen zu beiden Turnieren an.

Bevor Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann für MagentaSport zum Deutschland Cup nach Krefeld reisen, haben sie die neue Folge des Pocasts "Die Eishockey-Show" produziert. Mit Tobias Rieder und Laura Kluge.

"Wir haben 4 gute Reihen"

Die 25jährige Kluge gilt nach 4 WM-Teilnahmen als gestandene Frau im Nationalteam und Hoffnungsträgerin. "Wir sind sowohl offensiv wie defensiv sehr ausgeglichen aufgestellt. Wir haben 4 gute Reihen", sagt Laura Kluge, die nach ihrem Abitur zunächst nach Schweden ging, dann ein USA-Stipendium absolvierte. Sie spielt aktuell in Memmingen. "Olympia ist das Größte, was man erreichen kann. Davon träumt jedes Kind. Deshalb ist das Turnier am Wochenende sehr hoch einzuschätzen." Als stärkste, gleichwertige Gegner gelten Österreich (Spiel am 11.11.) und Dänemark (14.11.), Italien (13.11.) wird schwächer eingeordnet

Druck wegen Förderung und Vorbehalte gegen Frauen-Eishockey: "Ja klar nervt das!"

Aber die Olympia-Qualifikation für Peking 2022 sei nicht nur sportlich wichtig, so Laura Kluge: "Finanziell steht das auf dem Spiel mit der Förderung. Dann auch Bundeswehr-Plätze. Wir haben im Moment 16 Plätze und wenn man es nicht schafft, können die auch gestrichen werden. Von daher ist es schon sehr wichtig, dass wir es schaffen." Und dann gibt´s noch die leidigen Vorbehalte gegen Frauen-Eishockey. "Ja klar nervt das", findet Laura Kluge.

"Die Nationalmannschaft ist ein Riesenspaß"

Unterstützung fürs Frauen-Team kommt von Tobias Rieder, aus der NHL im Sommer zum schwedischen Meister Växjö Lakers gewechselt und jetzt erstmals beim Deutschland Cup dabei: "Ich wünsche den Damen ganz viel Glück." Rieder bestreitet beim Auftakt gegen Russland sein 50. Länderspiel ("Echt?"), freut sich einfach auf die Team-Kollegen: "Die Nationalmannschaft ist ein Riesenspaß! Da sind Superleute!" Der 28jährige will den Deutschland Cup nutzen, um sich als Fix-Größe in der DEB-Auswahl für Olympia 2022 in Peking und die Weltmeisterschaft zu empfehlen: "Das deutsche Eishockey ist in den letzten Jahren immer weiter nach vorne gegangen. Es kommen so viele überragende junge Spieler nach. Das macht den ganzen Kader natürlich viel stärker."

Rieders NHL-Rückkehr "ist das noch gar nicht abgehakt!"

Tobias Rieder ist seit seinem Wechsel zu Växjö "wieder glücklich!" Regelmäßige Eiszeiten, ein ambitioniertes Team, Tore - die Entscheidung für Schweden im Sommer sei richtig gewesen. Eine DEL-Rückkehr war dagegen kein Thema. "Ehrlich gesagt, war ich in dem Jahr noch nicht so nah dran. Ich habe mir gedacht, wenn ich zurück in die DEL gehe, dann gehe ich auch nicht mehr weg aus Deutschland." Er wolle noch einige Jahre im Ausland spielen, das Kapitel NHL habe er nach fast 10 Jahren in Nordamerika nicht abgeschlossen. "Für mich ist das noch gar nicht abgehakt." Jetzt das eine Jahr in Schweden gut spielen, dann wird wieder neu entschieden, so Tobias Reder im Podcast "Die Eishockey-Show": "Natürlich ist es dann interessant: wie groß ist das Interesse, wo habe ich am meisten Spaß. Im Sommer sehen wir dann, was passiert."

Das Länderspiel-Programm live bei MagentaSport mit Besetzung im Überblick:

Donnerstag, 11.11.2021

Ab 16.00 Uhr: DEB-Konferenz Slowakei - Schweiz (Deutschland Cup)

Ab 17.00 Uhr: DEUTSCHLAND - Österreich (Olympia-Quali Frauen)

Ab 19.30 Uhr: DEUTSCHLAND - Russland (Deutschland Cup)

Ab 20.30 Uhr: Dänemark - Italien (Olympia-Quali Frauen)

Samstag, 13.11.2021

Ab 11.45 Uhr: DEB-Konferenz, Italien - DEUTSCHLAND (Olympia-Quali Frauen)

Ab 14.15 Uhr: DEUTSCHLAND - Schweiz (Deutschland Cup)

Ab 15.15 Uhr: Dänemark - Österreich (Olympia-Quali Frauen)

Ab 17.45 Uhr: Russland - Slowakei (Deutschland-Cup)

Sonntag, 14.11.2021

Ab 10.45 Uhr: DEB-Konferenz, Schweiz - Russland (Deutschland Cup)

Ab 11.45 Uhr: DEUTSCHLAND - Dänemark (Olympia-Quali Frauen)

Ab 14.15 Uhr: DEUTSCHLAND - Slowakei (Deutschland Cup)

Ab 15.15 Uhr: Österreich - Italien (Olympia-Quali Frauen)

Quelle: MagentaSport (ots)