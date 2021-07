Toni Kroos beendet Karriere in Nationalmannschaft

Mittelfeldstar Toni Kroos beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das sagte der 31-Jährige am Freitag in der neuesten Folge seines Podcasts mit seinem Bruder Felix Kroos.

Er habe dies bereits im Vorfeld der EM überlegt und sei zu der Entscheidung gelangt, "dass dieses 106. Länderspiel gegen England auch das letzte für mich war", sagte der Spieler von Real Madrid. Er habe, unabhängig davon, nochmal "alles reinwerfen" wollen, "um nochmal so erfolgreich wie möglich zu sein", so Kroos. "Aber die Entscheidung steht, sie ist unwiderruflich", sagte er. Er habe bereits nach der WM 2018 eine Karriereende im DFB-Team erwogen und habe sich damals rational und durch die Anstrengungen von Bundestrainer Jogi Löw dagegen entschieden. Es gebe zwei zentrale Gründe: die Familie und der körperliche Verschleiß. "Ich will sichergehen, auch in kommenden Jahren auf Topniveau spielen zu können", sagte Kroos. Quelle: dts Nachrichtenagentur