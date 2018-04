1. Bundesliga: Mainz und Gladbach unentschieden

Zum Abschluss des 28. Spieltages in der Fußball-Bundesliga haben sich Mainz und Gladbach mit einem 0:0 unentschieden getrennt.

Trotz des ernüchternden Ergebnisses lieferten sich beide Mannschaften über 90 Minuten einen sehenswerten Fight und wollten unbedingt beide die drei Punkte. In der zweiten Hälfte gab es auch starke Chancen - aber keine Tore.

In der Tabelle bleibt Mainz auf Relegationsplatz 16, Mönchengladbach ist auf Platz neun.

Bremen schlägt Frankfurt 2:1

Im ersten Sonntagsspiel des 28. Spieltags der Bundesliga hat Werder Bremen 2:1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Bremen rückt damit auf den elften Platz vor, Frankfurt steht auf Rang sechs. Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit eine Partie auf Augenhöhe. In der 28. Minute brachte Zlatko Junuzovic die Gastgeber in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte Luka Jovic die Begegnung in der 53. Minute wieder ausgleichen. In der Schlussphase waren beide Teams bemüht, für die Entscheidung zu sorgen. Nach einem Fehler von Frankfurts Torwart Lukas Hradecky gingen die Bremer in der 80. Minute erneut in Führung: David Abraham hatte den Ball nach einer Flanke von Junuzovic per Kopf unglücklich auf das eigene Tor verlängert, Hradecky ließ den Ball durch die Arme ins Tor rutschen. Frankfurt konnte in den letzten Minuten nicht erneut antworten.

Am 29. Spieltag trifft Frankfurt am kommenden Sonntag auf Hoffenheim, Bremen spielt am Freitag in Hannover.

Quelle: dts Nachrichtenagentur