Hummels überzeugt: Trainer Kovac wird voll akzeptiert werden

Weltmeister Mats Hummels spricht im SPORT BILD-Interview über den neuen Bayern-Trainer Niko Kovac. Der Verteidiger vergleicht den Nachfolger von Jupp Heynckes mit Jürgen Klopp – und tritt Befürchtungen entgegen, Kovac könne in der Kabine der Bayern-Stars nicht akzeptiert werden.

„Ich kann da nur für mich sprechen, aber da muss ich sagen: Nullkommanull! Ein Trainer ist immer mein Boss – egal, wie gut oder schlecht das Verhältnis ist. Ich nenne nur das Beispiel Dortmund. Meine Beziehung zu Jürgen Klopp war unfassbar herzlich, aber er war mein Chef“, sagt Hummels: „Als er unser Trainer in Dortmund wurde, war es nie ein Thema, dass er vorher keine Titel gewonnen hatte, ja noch nicht einmal ein Spiel in der ersten Liga bestritten hat. Ich denke, dass das auch bei Jungs wie Thomas Müller oder Manuel Neuer nicht anders ist. Thomas wird nicht zu Niko Kovac gehen und ihm sagen: „Pass mal auf, ich habe siebenmal die Meisterschaft gewonnen, ich weiß es besser.“ Der Trainer ist der Chef einer Mannschaft.“



Über die Wechsel-Gerüchte um Robert Lewandowski sagt Hummels: „Ich sehe in dem Thema keine große Dramatik: Wenn die Bosse sagen, dass er bleibt, bleibt er. Wenn die Bosse sagen, er will die neue ‚Herausforderung‘ und wir gönnen sie ihm, dann schauen wir mal, was passiert. Aber das verfolge ich sehr relaxt.“ Hummels geriet in der abgelaufenen Saison einmal mit Lewandowski im Training aneinander, als sich der Pole während eines Übungsspiels die Schuhe band. Dazu meint Hummels vielsagend: „So etwas kommt immer wieder vor, fast jede Woche. Damals war die BILD-Zeitung beim Training und hat das beobachtet. Ob das Schuhebinden von Lewy der alleinige Auslöser für meine Reaktion war, möchte ich mal offen lassen.“

Quelle: SPORT BILD