1. Bundesliga: Bayern gewinnen gegen Bochum

Am 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München gegen den VfL Bochum mit 3:0 gewonnen.

Dabei brauchte der Rekordmeister aber lange, um richtig warm zu werden. Thomas Müller traf zwar in der 41. Minute und Kingsley Coman dann per Strafstoß in der 64. Minute, aber erst danach kam richtige Champions-League-Qualität auf und Serge Gnabry machte in der 74. Minute den Deckel drauf. Dass die Bayern am Ende nicht noch höher gewannen, lag an einem starken Bochumer Keeper Manuel Riemann, der in der Schlussphase mehrere Hochkaräter der Gastgeber abprallen ließ. Die Bayern bleiben damit auf Platz eins, aber weiter nur drei Punkte vor dem BVB, der seine Partie auch gewann. Und am Abend hat Union Berlin die Chance, mit einem Sieg in Leipzig wieder auf einen Punkt an die Münchner heranzurücken.



Die Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2, 1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:3, SC Freiburg - VfB Stuttgart 2:1, FSV Mainz 05 - FC Augsburg 3:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur