EuroLeague-Viertelfinale und BBL: Bonn schlägt Berlin berauschend Spitzenreiter Bonn zeigt mit einer Aktion, warum die Telekom Baskets besser sind als der Rest

"Ich werd´ weich" - Wir zitieren aus dem Live-Kommentar eines hochemotionalen Chris Schmidt - und was war bitte 1:45 Minuten vor dem Ende beim Spiel Bonn gegen Berlin passiert? Bonns Tyson Ward hatte Maodo Lo ("Wir können auf jeden Fall besser spielen") geblockt, dann im Spurt in die gegnerische Hälfte den Ball ans Berliner Brett geballert, von hinten kam Teamkollege Javontae Hawkins angeflogen, stopft den Abpraller in den Korb. Aberwitzige, mutige Aktion in der Crunchtime. Bonns Tyson Ward, 18 Punkte grinste anschließend: "Wenn ich den verfehle, bin ich in Schwierigkeiten."

Aber wenn es genau diese eine besondere Szene gebraucht hat, warum die Telekom Baskets in dieser Saison noch besser sind als der Rest der BBL - da war sie. Bonn setzt sich nach einem 84:77 gegen Berlin an der Spitze durch, ist Erster, Berlin Zweiter, der FC Bayern Dritter. Ganz unten wird´s für die Frankfurter immer düsterer. Binnen weniger Tage verlieren die Skyliners 2 Partien gegen Abstiegskonkurrenten: diesmal mit 71:86 bei den Braunschweiger Löwen, die damit die Liga fast erhalten haben.



Nachfolgend die BBL-Stimmen und Clips. Am Mittwoch startet der EuroCup ab 17.50 Uhr live ins Halbfinale. Am Donnerstag und Freitag wird die 2. Viertelfinal-Runde in den EuroLeague Playoffs gezeigt. Das Final4 startet ab dem 19. Mai - alles komplett live bei MagentaSport. Außerdem am Samstag ab 13.45 Uhr live - die Gruppenauslosung zur Basketball WM mit Per Günther.

Telekom Baskets Bonn - ALBA Berlin 84:77

Der Meister hat vorerst seinen Meister gefunden: Bonn spielt mit mehr Intensität, hat ein frenetisches Publikum im Rücken und leistet sich in der Offensive weniger Fehler. Unfassbarer Korb dann von Bonns Hawkins in engster Kooperation mit Ward - muss man gesehen und den exsaltierenden Reporter Chris Schmidt dazu gehört haben: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L3Y0cU5sR2drVzVxeFZXdjk4dW8wcTVBSk1EVThNSFlPNmhJOVVnWmR4ND0=

Bonns Tyson Ward, 18 Punkte, grinste nach der Aktion: "Wenn ich den verfehle, bin ich in Schwierigkeiten. Da wären die Zuschauer verrückt geworden. ...Wir glauben an uns. Egal werde der Gegner ist. Das iseht man schon die ganze Saison, die Fans glauben auch an uns."

Der link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TTdFZ0RpVDZMY2FNQXVleU1Oamp6bGN2cmFYa1R6eC9IYUVyQXhLdlVsYz0=

Berlins Maodo Lo, 11 Punkt, war der Frust anzusehen - Bonn war besser: "Sie haben von uns sehr viele 2. Chancen bekommen. Das hat uns sehr geschadet. Wir können auf jeden Fall besser spielen."

Lo mit Blick auf die Playoffs: "Wenn wir auf Bonn nochmals treffen sollten, sind wir auf jeden Fall in der Lage, besser spielen!"

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZFFHNm1EV1U1OENnYUJUQTZscndBbWxkNVM5NlFWaGwzMG5ScjhCSVROYz0=

ratiopharm Ulm - EWE Baskets Oldenburg 97:84

Ulm setzt sich in den Playoffs fest: wichtiger Sieg für den Siebten. Dabei hatte Oldenburgs Russel mit einem Buzzerbeater fast von der Mittellinie zur Pause noch für Oldenburger Euphorie gesorgt:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bjBRdU55S2FYbFhJQWIvYWJ5akNvWkt4QzFKcWxmeXd2eHMvOWpPZWRSRT0=

Aber da gab´s noch Ulms Kapitän Thomas Klepeisz, der 23 Punkte warf , war "froh, wie wir verteidigt haben.". Trotz des 7. Platz sagt Klepeisz: "Wir sind noch nicht in den Playoffs. Wir müssen um jedes Spiel kämpfen. Wir haben gezeig, wenn wir gut den Ball bewegen, zusammenspielen, Intensität aufs Feld bringen, dass wir in die Playoffs müssen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZGc4ODRyWHhDaENaT1o0cXJYR21SWTl6WmdZekpZS1JzUzh6cHk2aWR1az0=

Löwen Braunschweig - FRAPORT Skyliners 86:71

Wichtiger Braunschweiger Sieg im Kellerduell, Abstiegskandidat Frankfurt mit wenig Beständigkeit, wird nach der Pleite gegen Bayreuth nun auch von den Löwen besiegt. Der 2. Abstieg hintereinander droht, weil wieder mal die 1. Halbzeit "verpennt" wurde. Frankfurts Lukas Wank, 18 Punkte: "Das darf uns nach Bayreuth nicht wieder passieren - ist uns schon wieder passiert. Wir haben´s versucht in der 2. Halbzeit rumzureißen, haben eine andere Verteidigung gespielt, hat ja auch einigermaßen geklappt. Aber was in der 1.Halbzeit los war - das geht halt nicht. So kannst du keine Spiele gewinnen."

Wie´s jetzt weitergeht mit dem Vorletzten: "Keine Ahnung. Ganz ehrlich.....Wir müssen die nächsten 3 Spiele gewinnen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=emdFd0FjODFZbng3QUgxUldMdGFUVWZ6YlRDOGRGdjRaM0Vna2g5TTkrRT0=

Braunschweig hat mit diesem 10. Sieg den Klassenerhalt so gut wie sicher, Robin Amaize: "Wir wussten, dass es in diesem Spiel auf uns ankommt. Dafür haben wir viel getan. Wir sind mit viel Schiebenkleister durch die Saison gegangen. Wir wussten, wenn wir alle gesund und mal komplett sind, dass wir keine schlechte Mannschaft sind. Das waren wir mehr als die Hälfte der Saison nicht."

der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QU93b3EwM2lTb3JZY2dteDJRcStDYy9URk84MjdPOXgzNzYzeXNEUVFWcz0=

Basketball live bei MagentaSport:

Mittwoch, 26.04.2023

EuroLeague - Viertelfinale Spiel 1

Ab 19.45 Uhr: FC Barcelona - Zalgiris Kaunas

Ab 20.30 Uhr: Olympiakos Piräus - Fenerbahce Istanbul

BBL:

Ab 18.45 Uhr: FC Bayern München - Rostock Seawolves, medi Bayreuth - MLP Heidelberg

Ab 20.15 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - MBC

EuroCup - Halbfinale

Ab 17.50 Uhr: Sloboshanske - Türk Telekom Ankara

Ab 20.50 Uhr: Gran Canaria - Badalona

EuroLeague - Viertelfinale Spiel 2

Donnerstag, 27.04.2023

Ab 20.00 Uhr: AS Monaco - Maccabi Tel Aviv

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - Partizan Belgrad

EuroLeague - Viertelfinale Spiel 2

Freitag, 28.04.2023

Ab 19.45 Uhr: FC Barcelona - Zalgiris Kaunas

Ab 20.15 Uhr: Olympiakos Piräus - Fenerbahce Istanbul

Quelle: MagentaSport (ots)