3. Liga: Münster feiert den 1. Heimsieg und ist dabei "ein bisschen Sado-Maso unterwegs"

Der Abend der Aufsteiger in der 3. Liga. Alle 3 Neulinge, die heute spielten, holten auch einen Sieg. Der VfB Lübeck entführt beim 2:1 in München 3 Punkte und sorgt dabei für die 1. Niederlage der Löwen. "Haben ein richtig geiles Auswärtsspiel gemacht", freute sich Trainer Pfeiffer. Sein Gegenüber, Maurizio Jacobacci war zwar mit der Leistung an sich zufrieden, aber "wir hätten auch gescheiterter spielen müssen. Das war dann schon teilweise zu wenig." Außerdem setzte sich der SSV Ulm mit 1:0 gegen Bielefeld durch und Preußen Münster schlägt den FC Ingolstadt mit 3:1.

Die Münsteraner verschossen dabei sogar noch einen Elfmeter als sie im Rückstand waren, was Trainer Hildmann zur Verzweiflung brachte: "Ich habe zu den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass wir anscheinend ein bisschen Sado-Maso unterwegs sind. Wir quälen uns selbst. Wir brauchen anscheinend diesen Schmerz." Dynamo Dresden gewinnt das Topspiel gegen den SV Waldhof Mannheim mit 2:1 und feiert den 2. Heimsieg im 2. Heimspiel. Trainer Markus Anfang bemängelte dennoch die Chancenverwertung in seinem Team, wodurch es am Ende nochmal knapp wurde: "Das hätten wir uns sparen können. Aber wir haben hochverdient gewonnen.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages. Morgen geht die 3. Liga direkt weiter. Unter anderem kommt es zum NRW-Duell zwischen Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen - ab 18.30 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz live bei MagentaSport.

Dynamo Dresden - SV Waldhof Mannheim 2:1

Dynamo Dresden gewinnt das Topspiel am Dienstag-Abend gegen Waldhof Mannheim und klettert in der Tabelle vorerst auf Rang 2.

Dresdens Trainer Markus Anfang: "Wir hatten heute den ein oder anderen individuellen Fehler, den Mannheim hätte nutzen können in der 1. Halbzeit. Danach waren wir gut im Spiel und machen die 2 Tore. In der 2. Halbzeit muss man einfach bemängeln, dass wir kein Tor mehr nachgelegt haben. So ist es dann immer wieder gefährlich... Das hätten wir uns sparen können. Aber wir haben hochverdient gewonnen."

Der SV Waldhof Mannheim bleibt auch das 3. Spiel in dieser Saison ohne Sieg und rutscht sogar auf den Vorletzten Platz ab.

Mannheims Trainer Rüdiger Rehm: "Wir haben im Endeffekt 25 Minuten alles im Griff und dann kommt ein Konter... Danach hat Dynamo dann ein bisschen Oberwasser bekommen und das 2:0 direkt nachgelegt. Wir haben uns in der Halbzeitpause geschüttelt und haben gesagt, dass ein 2:0 noch lange keine Entscheidung ist... Am Ende ist es dann ärgerlich. Ich glaube, dass wir nicht die schlechtere Mannschaft waren. Wir hatten einen mutigen Auftritt und haben alles gegeben bis zum Schluss." Ob er den Start als Fehlstart sieht: "Es ist eine schwierige Situation auf jeden Fall. Wir wussten, dass wir einen schwierigen Auftakt haben, aber wir haben natürlich schon gehofft, dass wir mehr Punkte haben. Das hätten wir auch verdient gehabt... Wir waren in der Anfangsphase richtig gut, aber bekommen das nicht über 90 Minuten hin. Aber daran werden wir arbeiten... Du kannst nicht mit einem Punkt nach diesen 3 Spielen dastehen, aber es ist so."

Mannheims Pascal Sohm: "Ich bin schon sehr enttäuscht. Wenn man so gut ins Spiel kommt und dann die Chancen nicht nutzt zum 1:0, dann hat man es hier nicht einfach. Dresden macht aus dem Nichts das 1:0 und direkt danach das 2:0. Da guckst du dich blöd an und denkst: Was hast du eigentlich falsch gemacht?"

TSV 1860 München - VfB Lübeck 1:2

Der Aufsteiger aus Lübeck knackt die bis dato ungeschlagenen Löwen und feiert trotz frühen Rückstands einen Auswärtssieg. 1860 München bleibt dennoch zumindest über Nacht Spitzenreiter der 3. Liga.

Münchens Trainer Maurizio Jacobacci: "Abgesehen von den 15 Minuten, in denen wir sehr passiv gespielt haben und die Tore bekommen haben, haben wir über 75 Minute eine sehr gute Partie gespielt. Das Resultat entspricht nicht dem Gezeigten auf dem Platz... Wir hätten aber auch gescheiterter spielen müssen. Das war dann schon teilweise zu wenig."

Münchens Jesper Verlaat: "Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen und hatten die ersten 15 Minuten die Überhand und dann werden wir passiv. Das müssen wir uns vorwerfen, dass wir nach dem 1:0 defensiver und abwartender geworden sind... Das waren dann aber auch hinten raus zu einfache Fehler... Die schlechten 15 Minuten müssen wir uns vorknöpfen, aber von der Einstellung her, kann man uns heute wieder keinen Vorwurf machen."

Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer: "Es fühlt sich unfassbar gut an muss ich sagen. Was in der Truppe drinsteckt, ist unfassbar. Stolz ist da echt das richtige Wort... Wir sind am Anfang ein bisschen am schwimmen, aber dann haben wir ein richtig geiles Auswärtsspiel gemacht und auch völlig verdient hier Punkte geholt."

SSV Ulm - Arminia Bielefeld 1:0

Der Aufsteiger aus Ulm feiert gegen Absteiger Bielefeld den 1. Sieg in dieser Saison. Es war der 1. Sieg im Profifußball seit über 22 Jahren für die Ulmer. Die Arminia kann den Schwung aus dem gewonnenen Derby gegen Münster nicht mitnehmen.

Ulms Trainer Tom Wörle: "Das war super wichtig für uns. Nicht nur das Ergebnis ist für uns wichtig, sondern auch die Erkenntnis: Wir können das. Wir haben einen verdienten Sieg heute errungen und es in der Art und Weise sehr gut gemacht."

Bielefelds Trainer Mitch Kniat: "Wenn man das ganze Spiel sieht, dann geht die Niederlage auf jeden Fall in Ordnung. Ulm hat mehr investiert und wahr präsenter als wir... Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht. Wir hatten relativ wenig Spielaufbau, was ziemlich ungewohnt ist für uns... Die Euphorie ist bei uns schön, aber wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns."

Hallescher FC - MSV Duisburg 1:1

Der MSV Duisburg kann auch das 3. Spiel in dieser Saison nicht gewinnen. Halle bleibt auch im 2. Heimspiel ungeschlagen.

Halles Trainer Sreto Ristic: "Wir haben uns diesen Punkt verdient, erkämpft und auch erspielt. Klar hätten wir mit ein bisschen Glück auch gewinnen können. Für uns zählt aber nach einer 0:4-Klatsche Charakter zu zeigen... Sowas wird nicht von alleine gelöst... Ich bin erstmal glücklich, aber 3 Punkte wären mir noch lieber gewesen."

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner: "Es ist total ärgerlich. Wir hatten eine große Dominanz im Spiel und haben bis auf das Standard-Gegentor eigentlich nichts zugelassen... Ähnlich wie die ersten beiden Spiele. Wir haben einen guten Aufbau und kommen bis zum gegnerischen 16er und ab da an ist es dann zu harmlos... Wir haben heute wieder einen total großen Aufwand betrieben und nehmen am Ende wieder nur einen Punkt mit. Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, wären wir der verdiente Sieger gewesen."

Duisburgs Kapitän Sebastian Mai sichtlich genervt, ob er mit dem Punkt zufrieden ist: "Nein. Wir wollten hier einen Dreier holen und haben das nicht geschafft. Deswegen bin ich nicht zufrieden."

Preußen Münster - FC Ingolstadt 3:1

Preußen Münster dreht trotz verschossenen Elfmeters die Partie gegen den FC Ingolstadt und feiert damit den 1. Saisonsieg.

Münsters Trainer Sascha Hildmann: "Natürlich fühlen sich Siege immer gut an. Wir waren heute so gut. Wir haben so viel investiert und hatten eine richtig schöne Spielanlage. Verschießen dann sogar noch den Elfmeter. Ich habe zu den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass wir anscheinend ein bisschen Sado-Maso unterwegs sind. Wir quälen uns selbst. Wir brauchen anscheinend diesen Schmerz... Ein hochverdienter Sieg für uns."

Ingolstadts Trainer Michael Köllner: "Ich bin sehr enttäuscht. Wir haben nach der Halbzeit die Chance auf das 2:0. Vorne haben wir heute leider nicht den nötigen Punch gehabt... Da kam der Gegner dann auf und es war schwer, die Führung zu halten... Heute haben wir nicht den Hebel gefunden, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen."

Quelle: MagentaSport (ots)