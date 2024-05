2. Bundesliga: Kiel gewinnt in Wiesbaden - Platz 1

Am 32. Spieltag der 2. Bundesliga hat Holstein Kiel 1:0 beim SV Wehen Wiesbaden gewonnen und damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht.

Trotz der sehr unterschiedlichen Tabellensituationen begegneten sich beide Klubs lange auf Augenhöhe. Für den Höhepunkt der ersten Hälfte sorgte in der Nachspielzeit ein vermeintliches Tor von Marcus Mathisen nach einer Ecke - da der Ball aber zuvor bereits im Aus war, wurde der Wiesbadener Treffer nach VAR-Entscheidung wieder gestrichen. Auch nach dem Seitenwechsel ging es zunächst mit viel Tempo hin und her. In der 65. Minute konnte Timo Becker die Gäste schließlich mit einem eher glücklichen Tor in Führung bringen. Danach agierten die Kieler souverän und ließen nichts mehr anbrennen. In der Tabelle springt Kiel durch den Sieg auf den ersten Platz. Da die Störche neun Punkte Vorsprung auf den vierten Rang haben, ist ihnen zumindest die Relegation nicht mehr zu nehmen. Dank eines Polsters von fünf Punkten auf den zweiten Platz ist zudem auch der direkte Aufstieg in greifbarer Nähe. Wiesbaden verharrt derweil auf Relegationsplatz 16 und muss weiter zittern. Für die Wiesbadener geht es am kommenden Sonntag in Braunschweig weiter, Kiel ist bereits am Samstag im Topspiel gegen Düsseldorf gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagmittag: SV 07 Elversberg - Hertha BSC 4:2, Hannover 96 - SC Paderborn 07 3:2.

Lautern vollzieht Befreiungsschlag gegen Magdeburg



In der Samstagabendpartie des 32. Zweitligaspieltags hat Kaiserslautern gegen Magdeburg 4:1 - und damit auch Abstand auf die Abstiegsplätze gewonnen. Ein Doppelschlag von Daniel Hanslik in der 15. und 20. Minute brachte die Gastgeber in Führung, obwohl Magdeburg eigentlich gut gestartet war. Die nächsten Treffer gab es erst in der zweiten Halbzeit, dann legte Kaiserslauterns Kenny Redondo in der 57. nach, Magdeburg gelang in der 79. Minute nur noch der Ehrentreffer durch Daniel Heber bevor Jan Elvedi noch einen draufsetzte (83. Minute). Kaiserslautern rückt vorerst zwei Ränge auf Platz 14 vor, Magdeburg bleibt auf Position elf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur