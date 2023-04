Mané nach Sané-Streit für Spiel gegen Hoffenheim suspendiert

Fußballbundesligist FC Bayern München hat Sadio Mané für das Ligaspiel gegen 1899 Hoffenheim am Samstag suspendiert. Grund sei ein Fehlverhalten des Spielers nach dem Champions League-Spiel bei Manchester City am Dienstag, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Zusätzlich werde er eine Geldstrafe erhalten. Mané soll nach dem Viertelfinal-Hinspiel mit seinem Teamkollegen Leroy Sané aneinandergeraten sein. Dabei soll er dem deutschen Nationalspieler ins Gesicht geschlagen haben. Die Münchner hatten das Spiel deutlich mit 3:0 verloren. Mané war erst im vergangenen Sommer zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Quelle: dts Nachrichtenagentur