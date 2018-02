1. Bundesliga: Hamburg und Hannover unentschieden

Zum Abschluss des 21. Spieltages in der Fußball-Bundesliga haben Hannover und Hamburg mit einem 1:1 unentschieden gespielt. In der Tabelle bleibt Hamburg damit auf dem vorletzten Tabellenplatz - was aber auch bei einem Sieg so gewesen wäre, denn der Abstand zum Relegationsplatz betrug vor dem Spiel vier Punkte. Hannover ist auf Platz neun.

Iver Fossum schoss die Gäste in der 37. Minute zu diesem Zeitpunkt glücklich in Führung, Hamburg glich in der 86. Minute durch Filip Kostic aus.

Augsburg gewinnt gegen Frankfurt

In der ersten Sonntagspartie des 21. Bundesliga-Spieltages hat der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt mit 3:0 gewonnen. In der Tabelle ist Augsburg damit jetzt auf Platz sieben, mit zwei Punkten Abstand direkt hinter den Hessen. Ja-Cheol Koo (20.), Michael Gregoritsch (76.) und Marco Richter (89. Minute) schossen die Treffer. Die Augsburger waren in allen Kategorien besser - der Sieg daher hochverdient.

Leipzig gewinnt in Gladbach

In der Samstagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltages hat RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 gewonnen. Leipzig hatte etwas mehr Ballbesitz, ansonsten war die Partie über weite Strecken ausgeglichen und von beiden Seiten kämpferisch. Trotzdem gelang der Siegtreffer erst in der 89. Minute durch den erst zehn Minuten vorher eingewechselten Neuzugang Ademola Lookman. In der Tabelle ist Leipzig damit wieder auf Platz drei - hinter den Bayern und Leverkusen.

