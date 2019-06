Rallye Italien Sardinien: WRC 2 Pro-Doppelsieg für SKODA durch Kalle Rovanperä und Jan Kopecky

Feierstunde auf dem Podium im wunderschönen Hafen von Alghero: Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) und ihre Teamkollegen Jan Kopecky/Pavel Dresler (CZE/CZE) erzielten mit ihren SKODA FABIA R5 evo einen Doppelsieg in der WRC 2 Pro-Kategorie bei der Rallye Italien Sardinien, dem achten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft.

Auf den abschließenden vier Wertungsprüfungen des Sonntags lieferten die Werksfahrer eine fehlerfreie Fahrt ab und sicherten SKODA Motorsport den zweiten Doppelsieg der Saison 2019 in der WRC 2 Pro-Kategorie. Rovanperä feierte auf Sardinen außerdem einen lupenreinen Hattrick in der Kategorie, nachdem er bereits in Chile und Portugal gesiegt hatte.

Der Schlusstag der Rallye Italien Sardinien brachte die endgültige Entscheidung auf den verbleibenden zwei Prüfungen nahe der Küste nördlich des Start- und Zielorts Alghero, die jeweils zwei Mal zu absolvieren waren. Obwohl die Landschaft an der sardischen Küste eine atemberaubende Sicht bot, hatten beide SKODA Werksteams keine Zeit, die Szenerie zu genießen. Komfortabel sowohl in der WRC 2 Pro-Kategorie als auch im ursprünglich 37 Autos starken Feld der R5-Fahrzeuge in Führung liegend, ging es für beide vor allem darum, das richtige Tempo zu finden, ohne Risiken einzugehen und zugleich nicht die Konzentration zu verlieren. Und genau das gelang Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen und Jan Kopecky/Pavel Dresler.

"Das war eine der härtesten Rallyes, die ich je gefahren bin. Wir haben hier eine Menge über unseren Fahrstil, unseren Streckenaufschrieb und unser Auto gelernt. Vielen Dank an das Team, es hat eine großartige Arbeit geleistet", sagte Rovanperä im Ziel der letzten Wertungsprüfung. Kopecky ergänzte: "Es ist einfach großartig - Gratulation und Dank an das Team, das uns wieder ein perfektes Rallye-Auto zur Verfügung gestellt hat."

SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek ergänzte: "Ich bin stolz und freue mich über das tolle Teamwork unserer Fahrer, das uns die Führung in der Meisterschaft ermöglicht hat. Wir sind glücklich, dass unser neuer SKODA FABIA R5 evo erneut sprichwörtlich wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert hat. Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Mitarbeitern von SKODA und SKODA Motorsport bedanken, die diesen Erfolg möglich gemacht haben."

In der WRC 2-Kategorie für Privatfahrer hatten das französische SKODA Team um Pierre-Louis Loubet und Vincent Landais in der letzten Samstagsprüfung aufgrund eines Reifenschadens die Führung vorübergehend verloren. Am Sonntag kämpften sie sich aber an die Spitze zurück und gewannen wie schon zuvor bei der Rallye Portugal ihre Kategorie vor Kajetan Kajetanovicz/Maciej Szepaniak, die zum ersten Mal mit einem SKODA FABIA R5 an den Start gegangen waren. Am Ende lagen vier SKODA Teams auf den ersten vier Plätzen unter den ursprünglich 37 gestarteten R5-Teams.

Endergebnis Rallye Italien Sardinien (WRC 2 Pro)

1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), SKODA FABIA R5 evo, 3:40.51,8 Stunden 2. Kopecky/Dresler (CZE/CZE), SKODA FABIA R5 evo, +24,6 Sekunden 3. Ostberg/Eriksen (NOR/NOR), Citroën C3 R5, +8.58,6 Minuten 4. Greensmith/Edmondson (GBR/GBR), Ford Fiesta R5, +1:17.11,0 Stunden

Zwischenstand WRC 2 Pro/Fahrer (nach acht von 14 Läufen)

1. Kalle Rovanperä (FIN), SKODA, 111 Punkte 2. Mads Ostberg (NOR), Citroën, 98 Punkte 3. Gus Greensmith (GBR), Ford, 85 Punkte 4. Lukasz Pieniazek (POL), Ford, 74 Punkte 5. Jan Kopecky (CZE), SKODA, 36 Punkte

Zwischenstand WRC 2 Pro/Hersteller (nach acht von 14 Läufen)

1. SKODA und Ford, je 159 Punkte 3. Citroën, 98 Punkte

Zahl des Tages: 2

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) und Jan Kopecky/Pavel Dresler (CZE/CZE) sicherten SKODA Motorsport den zweiten Doppelsieg in der WRC 2 Pro-Saison 2019.

Der Kalender 2019 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2 Pro)

Veranstaltung Datum

Rallye Monte Carlo 24.01.-27.01.2019 Rallye Schweden 14.02.-17.02.2019 Rallye Mexiko 07.03.-10.03.2019 Rallye Frankreich 28.03.-31.03.2019 Rallye Argentinien 25.04.-28.04.2019 Rallye Chile 09.05.-12.05.2019 Rallye Portugal 30.05.-02.06.2019 Rallye Italien 13.06.-16.06.2019 Rallye Finnland 01.08.-04.08.2019 Rallye Deutschland 22.08.-25.08.2019 Rallye Türkei 12.09.-15.09.2019 Rallye Großbritannien 03.10.-06.10.2019 Rallye Spanien 24.10.-27.10.2019 Rallye Australien 14.11.-17.11.2019

Quelle: Skoda Auto Deutschland GmbH (ots)