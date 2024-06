Struber wird neuer Trainer des 1. FC Köln

Der 1. FC Köln wird mit Gerhard Struber als neuen Cheftrainer in die kommende Zweitliga-Saison starten. Der Österreicher tritt damit die Nachfolge von Timo Schultz an, wie der Absteiger am Mittwoch mitteilte. "Gerhard passt super in unser Anforderungsprofil", ließ sich FC-Geschäftsführer Christian Keller zitieren.

"Exemplarisch seien seine Passfähigkeit zur FC-Spielidee sowie seine Kompetenz und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler genannt." Der neue Trainer sagte: "Ich möchte sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen, um unseren Zielen nachzujagen und sie auch zu erreichen." Zuletzt war Struber bei Red Bull Salzburg tätig, wurde dort aber während einer für den Serienmeister enttäuschenden Saison im April entlassen. Zuvor trainierte er unter anderem die New York Red Bulls sowie den FC Barnsley. Quelle: dts Nachrichtenagentur