Union Berlins Cheftrainer fehlt aus privaten Gründen

Der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Union Berlin, Urs Fischer, fehlt den Köpenickern bis auf Weiteres.

"Die Vorbereitung auf das Spiel gegen den FC Bayern München am kommenden Sonntag muss die Mannschaft des 1. FC Union Berlin bis auf Weiteres ohne Cheftrainer Urs Fischer bestreiten. Die Gründe liegen ausschließlich im privaten Bereich und stehen in keinem Zusammenhang mit einer Corona-Infektion oder den Quarantänevorschriften für die Aufnahme des Spielbetriebes der Bundesliga", teilte der Verein am Mittwochnachmittag mit. Der Schweizer habe das Trainingslager in Barsinghausen bereits verlassen.



"Die Leitung des Mannschaftstrainings übernehmen in den nächsten Tagen die beiden Co-Trainer Markus Hoffmann und Sebastian Bönig", hieß es weiter. Unterdessen habe das gesamte Team auch die vierte Corona-Testreihe absolviert. "Die Ergebnisse waren allesamt negativ", so der Verein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur