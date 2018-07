Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in Ungarn

Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Ungarn gewonnen. Der Mercedes-Pilot ging vor Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen ins Ziel. Keine Punkte gab es für Nico Hülkenberg, der auf Rang zwölf ins Ziel ging.

Hamilton und Bottas waren mit ihren Silberpfeilen in der ersten Reihe gestartet, Räikkönen und Vettel von den Plätzen dahinter. Das Ferrari-Team patzte bei den Boxenstopps, sodass lange kein Aufholen möglich war. Vier Runden vor Schluss gelang Vettel dann aber doch das Überholen von Bottas, der fuhr ihm anschließend ins Fahrzeug, blieb aber trotz abgebrochener Teile auf der Strecke. Auch Räikkönen konnte in dem Schreckmoment vorbeiziehen.



Max Verstappen war in der sechsten Runde wegen eines Defekts an seinem Red Bull ausgeschieden, für Charles Leclerc (Sauber) war aus gleichem Grund schon nach Runde eins Schluss, für Stoffel Vandoorne imMcLaren in Runde 49.

Quelle: dts Nachrichtenagentur