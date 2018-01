DFB-Pokal: Bayern spielen im Viertelfinale gegen Paderborn

Die Bayern spielen im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Drittligist Paderborn. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend.

Die weiteren Auslosungsergebnisse: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen und FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg.

Ausgetragen wird das Viertelfinale am 6. und 7. Februar 2018, das Halbfinale am 17. und 18. April 2018. Das Endspiel in Berlin findet am 19. Mai 2018 statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur