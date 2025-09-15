EuroBasket 25: "Deutschland ist Weltmeister und Europameister, das wird uns nie wieder genommen!"

Diese deutsche Mannschaft ist historisch gut: der Weltmeister ist auch Europameister einem dramatischen 88:83-Erfolg in einem großartigen Finale gegen die Türkei. Der erste EM-Titel für Deutschland seit 1993. Trainer Alan Ibrahimagic kontrollierte seine Freude: "Am Ende haben wir mehr Spieler mit Qualität und die haben wieder den Ausschlag gegeben."

"Wow! Deutschland ist Welt- und Europa-Meister. Unsere größte Stärke ist, dass wir nie aufhören an uns zu glauben", schwärmt Franz Wagner: "Wir haben sehr viel mentale Stärke gezeigt. Wir hatten eine gewisse Leichtigkeit in gewissen Momenten."

"Europameister und Weltmeister, das ist legacy. Das wird uns nie wieder genommen", strahlte Dennis Schröder, der nach der Schluß-Sirene weinend in die Arme von Daniel Theis sank. "Sehr, sehr schwieriges Spiel für mich. Meine Mitspieler haben mir die ganze Zeit gesagt: wirf weiter, wirf weiter! Am Ende konnte ich ein paar Dinger reinmachen." Ein großer Kapitän, der Größe auch nach dem Titelgewinn zeigte: "Eigentlich muss ich mir den MVP-Titel mit Franz teilen. Er war der bessere Spieler als ich. Ich will, dass das alle wissen."

Kumpel Daniel Theis sieht den MVP-Titel bei Schröder richtig aufgehoben: "Ich hatte kein gutes Spiel, Dennis hatte keine gute 1. Hälfte. Alle haben am Ende unglaublich gut gespielt. Vor allem hat Dennis die Würfe am Ende getroffen, deswegen ist er MVP des Turniers und Kapitän. Er übernimmt Verantwortung und hat uns zu Gold getragen."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte schon zur Pause das deutsche Team gelobt, da lagen sie noch 40:46 hinten: "Dieses Team ist ein Traum. Die Jungs sind nicht nur tolle Spieler, sondern sie haben menschliche Größe."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Finale Deutschland - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Die erfolgreiche deutsche EM-Reise wird als Dokumentation "Schwarz.Rot.Gold" am nächsten Sonntag, 21.09.2025, bei MagentaSport ausgestrahlt. Mit Live-Basketball geht es zum Start der EuroLeague und des EuroCups in 2 Wochen weiter.

Alan Ibrahimagic, Trainer Deutschland: "Jetzt ist gerade große Freude, das Spiel war die ganze Zeit eng. Aber wie so oft: Am Ende haben wir mehr Spieler mit Qualität und die haben heute wieder den Ausschlag gegeben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZVpWVGJQTVF0WHVCK0Z3SldhT0VlTDZoWkFnalZhaFowcXpnOTlCWGZ0QT0=

DBB-Kapitän Dennis Schröder: "Ein Shoutout geht raus an alle meine Teamkollegen. Alle, die auf dem Feld waren, haben dazu beigetragen. Alle waren am Start. In der 2. Halbzeit haben wir besser gespielt. Ich habe auch ein bisschen mehr Würfe bekommen. Meine Mitspieler haben mir die ganze Zeit gesagt: wirf weiter, wirf weiter! Am Ende konnte ich ein paar Dinger reinmachen."

... richtet sich an Experte Moritz Wagner und weitere Verletzte: "Wir haben das auch für dich geholt. Auch für Jo (Voigtmann) und alle, die verletzt und bei der WM mit dabei waren. Auch für Alex Mumbru, der die ganze Zeit gekämpft hat und eigentlich im Krankenhaus sein müsste und der jeden verdammten Tag hier war und wie ein Löwe gekämpft hat, für uns da zu sein."

... über die Bedeutung des Titels, wenige Stunden vor seinem Geburtstag: "Europameister und Weltmeister, das ist legacy. Das wird uns nie wieder genommen. Es ist crazy. (...) Hätte ich verloren, hätte ich meinen Geburtstag nicht gefeiert. Aber heute werden wir auf jeden Fall sehr gut feiern."

... über die Auszeichnung als Spieler des Turniers: "Franz und ich müssten den teilen. Wie Franz gespielt hat, jedes Spiel konstant. Er war eigentlich der beste Spieler von uns. Ich will, dass alle das wissen." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eXRjWExjNHZnTXlUTXVMR2JoZ0lIRTcrQXE4Q1drSTJqZ1hKRG8vVnp6Zz0=

Franz Wagner zu seinem Bruder Moritz, der für MagentaSport als Experte fungiert: "Du bist weit weg, aber du bist genau hier, Bruder. Wir vermissen dich, Bro!"

Moritz Wagner: "Den hab ich nicht kommen sehen, den hab ich nicht kommen sehen! Ey Franz, ich hab eine Frage an dich: Wie fühlt es sich an, da oben auf der Spitze?" Antwort Franz: "Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Aber dieses Team ist einfach so geil. Das geht einfach so weit über den Court, über Spielzüge hinaus. Jeder Einzelne im Team, auch die, die in der Vorbereitung dabei waren. Auch die, die verletzt zuhause sitzen. Das sind alles Brüder. Wir haben ganz viel Qualität. Aber das ist unsere größte Stärke."

Franz Wagner: "Ich glaube, wir haben sehr viel mentale Stärke gezeigt. Wir hatten eine gewisse Leichtigkeit in gewissen Momenten. Dann gehört auch ein bisschen Glück dazu und dann haben ein paar Jungs auch krass gespielt. Was Isaac Bonga da heute abgezogen hat, Andi Obst, kommt herum, kriegt gefühlt das ganze Spiel keinen Wurf. Mit 5 Runden und so einem Dreier, all net. Dann hat man ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Unsere größte Stärke ist, dass wir nie aufhören, an uns zu glauben."

Link zum Interview mit Franz Wagner: clipro.tv/player?publishJobID=dmZaRjZsVDZBenpVYll2ZVAwemRwZjlsdm1yUzJyT0EzKzlvNGlibzJqdz0=

Daniel Theis über seine Gedanken nach dem Spielende: "Sehr viele Emotionen. Es dauert erstmal ein paar Tage, bis man das alles begreift, was wir erreicht haben in den letzten Jahren. Ich bin einfach nur stolz auf dieses Team. Wir hatten in der K.o.-Phase nicht immer die besten Spiele, aber das hat gezeigt, wie stark wir sind. Auch heute haben die Türken ein unglaublich gutes Spiel gemacht, wir haben einfach weiter gekämpft bis zur letzten Minute und haben niemals aufgegeben."

... über seine starken Mitspieler und Kumpel Dennis Schröder: "Ich hatte kein gutes Spiel, Dennis hatte keine gute 1. Hälfte. Alle haben am Ende unglaublich gut gespielt. Vor allem hat Dennis die Würfe am Ende getroffen, deswegen ist er MVP des Turniers und Kapitän. Er übernimmt Verantwortung und hat uns zu Gold getragen."

... über die geplante Feier in der Nacht: "Es wird eine sehr lange Nacht. Wir werden es genießen. Man wird uns morgen ansehen, wie lange die Nacht ging." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=b3ZrOUMzTU9FdzNrcTJYc3ZwQWVDL29LcjB4SEpWVTRTT2pMM1BhYlYzND0=

Weitere Reaktionen:

Dennis Schröder sinkt zu Boden, die Türken sind frustriert: Die Bilder nach Spielende im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WXF5UGI2bCttUUV3L1p0ZVVxWXI4TUlHbjRlWGtUOHRsd3ptNWx2bnoxQT0=

"Alle sind dran, hier, Mutti!": MagentaSport-Experte Moritz Wagner wird von einem Video-Anruf seiner Mutter überrumpelt: "Hallo Mutti". Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bmRJajdBaUdvQTQxSFA3Vi9MVmhrUnE4ZlR0L3pZM243aTJaRzI4NnNZUT0=

"JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Mo Wagner ist im Video-Call mit Bruder Franz kaum noch zu halten während der Siegerehrung. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZzhGcy9WTHRaR0FEVkNqbDZFaXU1WkcrU2RBT1N2VnV0RWZZT3FHdEpXRT0=

Der König bekommt seine Krone: Dennis Schröder wird ins All-Star-Team gewählt. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=UHpodDY0dWFGTXNBWXFTcXgxMWNOcVRYRTR0eDRIRWhIdzZXY3M2bFdTMD0=

Tränen bei Moritz Wagner: Franz wird ins All-Star-Team gewählt und trägt das Trikot seines Bruders. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=YmhQc1N4R01COGJZSzJlKzRubDVyQi9iTDJ0dlBoRGhmbFoxb3ZoZFFncz0=

MagentaSport-Experte Moritz Wagner wird nach dem Spiel emotional: "Da sind so viele Stories. Gewinnen ist geil. So hintereinander zu gewinnen, ist nochmal viel schwieriger als man glaubt. Vor allem, wenn die Erwartung da ist, dass man gewinnen muss. Ich bin nicht nur beeindruckt, ich freue mich natürlich auch riesig. Wenn man die Familien sieht: wieviel das für die Kinder bedeutet. Ich wäre gerne dabei. Es ist unglaublich, ich bin sehr emotional."

... dann überkommen Wagner die Emotionen: "Was haben wir für einen geilen Basketball in Deutschland! Ist das geil!" Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=alFkYkpNOXlEVXZHMTg5cTlFU0wvZlh5Sk45ZFJuUzl0VFZHRGhtWVNPMD0=

MagentaSport-Experte Per Günther über den Verdienst von Dennis Schröder: "Während der die Europameisterschaft gewonnen hat, hat er noch ein paar bilinguale Schulen in seiner Heimatstadt in Braunschweig aufgemacht. Wenn der Bundespräsident schon da ist, hätte er gleich ein kleines Kreuz mitbringen können. Wahnsinn! Auch die wahrgenommene Lösung einer riesigen Anspannung für ihn. Es ist von der ganzen Mannschaft ein anderer Jubel gewesen als bei der WM."

Moritz Wagner fügt an: "Dennis hat ein bisschen gestruggelt, aber nie den Kopf runtergenommen. Und dann dieser Killer-Instinkt: gefühlt gar kein Spiel gehabt und dann diesen Wurf mit einer Selbstverständlichkeit zu nehmen. Ich weiß gar nicht ober das heutzutage realisiert. Da muss man ein paar Jahre ins Land streifen lassen, um zu realisieren, was das überhaupt bedeutet. Da spielen jetzt kleine Kinder in deutschen Hinterhöfen und wollen Dennis Schröder sein. Das ist legendär." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NUFkL1VIMjROcVNWM0RhS0pQczV4UlU5S1p4c3pZV2RBSllWT3ppZ0FJWT0=

Moritz Wagner mit einer Lobeshymne auf Isaac Bonga, der als Spieler des Finalspiels ausgezeichnet wurde: "Wenn Bonga nicht in der NBA spielt, dann weiß ich es nicht. Wer da nicht zuguckt und nicht sieht, was der für ein Turnier spielt, mit einer menschlichen Bescheidenheit. Ich habe Bonga noch nie so auftreten sehen, mit einem Selbstbewusstsein, das ist unglaublich. So ein Spieler gewinnt dir Turniere. Für mich der Lieblingsspieler des Turniers in dieser Mannschaft." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NzExUkt6cFBSaGhuanNldFNrZmtWL1FpQjF4ZnhhT0MycEVUNGJ2UFpvYz0=

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Halbzeit über die deutsche Nationalmannschaft als Aushängeschild für Deutschland: "Dieses Team ist ein Traum. Die Jungs sind nicht nur tolle Spieler, sondern sie haben menschliche Größe. Es ist gar nicht so einfach, als Nationalmannschaft immer Harmonie zu zeigen, die sie aber tatsächlich zeigen. Ich bin begeistert."

... über einen möglichen Empfang der Mannschaft in Deutschland: "Ich bin ganz sicher, dass ich sie wiedersehen werde. Ich kann nicht für die Basketball-Vereinigung sprechen, aber für den Sieg ist in jedem Fall ein Empfang in Deutschland vorbereitet." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SnZyb2NxNm5IVEwzbG8zWDR0REZUeTVZTy9UVGhyK3JSNXNmOXA1NUVxQT0=

MagentaSport-Experte Moritz Wagner über die 1. Halbzeit beim Stand von 46:40 für die Türkei: "Es ist von der Qualität ein beeindruckendes Spiel, wahrscheinlich bisher das Beste. Es ist ein offener Schlagabtausch mit so vielen Momentum-Wechseln. Als neutraler By-Stander ist es total aufregend." Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=S25FZG5vSk94TCtpVWF2aTU2NVNnclJ1TlZZaUlSZ2V2TVNSVFJHWitZOD0=

Quelle: MagentaSport (ots)