CL: Juve schockt BVB in letzter Sekunde mit dem Ausgleich
Borussia Dortmund hat in einem rasanten Champions-League-Auftakt gegen Juventus Turin 4:4 unentschieden gespielt.
Nach einer ruhigen ersten Halbzeit begann der Torreigen mit einem Tor
von Karim Adeyemi, der in der 53. Minute den Ball aus rund 16 Metern
unhaltbar im Tor unterbrachte. Juventus antwortete schnell mit dem
Ausgleich durch Kenan Yildiz, der in der 64. Minute mit einem
sehenswerten Schlenzer traf. Doch Dortmund ließ sich nicht beirren und
ging durch Felix Nmecha abermals in Führung, bevor Dusan Vlahovic für
Juventus den erneuten Ausgleich erzielte.
In der 74. Minute brachte Yan Couto Dortmund wieder in Führung, nachdem er den Ball nach einer Balleroberung und einem schnellen Umschaltspiel ins Netz beförderte. Die Entscheidung schien in der 86. Minute gefallen, als Ramy Bensebaini einen Handelfmeter sicher verwandelte. Doch Vlahovic machte die Partie in der Nachspielzeit noch einmal spannend. Lloyd Kelly köpfte dann den späten Ausgleich und setzte damit den Schlusspunkt.
Quelle: dts Nachrichtenagentur