FC-Trainer Baumgart glaubt nicht an Karriereende von Jonas Hector -"Fußballprofi ist der entspannteste Job, den ich je hatte"

Aus eigener Erfahrung könne er zudem sagen, dass die Zeit als Fußballprofi die schönste überhaupt sei: "Es war der entspannteste Job, den ich je hatte. Ich hatte so viel Zeit mit meinen Kindern und meiner Frau. Als ich Trainer wurde, war mir klar: Da beginnt der Stress, von da an hat man nie wirklich frei. Was Fußballer als Stress ansehen, ist lächerlich. Die haben Zeit für Familie, Freunde, zum Einkaufen. Als Fußballer hat man ein wunderbares Leben."