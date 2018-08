2. Bundesliga: Union gewinnt gegen Aue

Zum Auftakt der Zweitligasaison hat Union Berlin gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:0 gewonnen.

Nachdem die Partie lange außer Geplänkel wenig zu bieten hatte, schoss Felix Kroos aus einem Freistoß in der 87. Minute den entscheidenden Treffer.



Parallel spielten am Sonntagnachmittag SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 1:0 und 1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld 1:1.

Magdeburg erlebt Heimpleite zum Auftakt

Der 1. FC Magdeburg hat sein Debüt in der 2. Bundesliga vermasselt. Gegen den FC St. Pauli erlebte der Aufsteiger am Sonntag eine 1:2-Heimpleite. Dabei hatte Christian Beck den FCM in der 16. Minute sogar in Führung gebracht. Doch dann drehten die Gäste aus Hamburg durch Treffer von Christopher Buchtmann (29.) und Marvin Knoll (81. Minute) die Partie.

