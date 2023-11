Deutschland Cup: "Schöne Bühne" und 1:0-Sieg für deutsches Frauen-Team, die Männer "müssen das wiederholen, gar keine Frage"

Endlich mal eine stattliche Kulisse für das Frauen-Eishockey mit über 1000 Zuschauern in Landshut und dann auch noch ein deutscher 1:0-Auftaktsieg beim Deutschland Cup gegen Dänemark. MagentaSport-Expertin Ronja Jenike ordnete das schon vor dem Spiel ein: "Ich glaube, dass das jetzt auch so ein bisschen das Payback ist für das, was die Mädels in den letzten Jahren investiert haben." Jenike freute sich auch für die Spielerinnen über die Plattform "Deutschland Cup", der bis Samstag erstmals auch für Frauen ausgetragen wird: "Das ist einfach eine total schöne Bühne, die den Mädels jetzt hier geboten wird."

Sieht die 234-fache Nationalspielerin Julia Zorn genauso und hofft auf eine stete Weiterentwicklung des deutschen Frauen-Eishockeys: "Es wird einfach immer präsenter und es bekommt die Aufmerksamkeit, die es verdient hat." Beste deutsche Spielerin war Türhüterin Sandra Abstreiter, sie verordnete der deutschen Herren-Auswahl, die am Donnerstag ebenso gegen Dänemark (ab 19.30 Uhr live und kostenlos) ran muss: "Die müssen das wiederholen, also gar keine Frage." Am 1. Wettbewerbstag des Deutschland Cups spielten zunächst nur die Frauen-Teams. Dabei besiegte Tschechien die finnische Auswahl mit 4:2.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom 1. Tag beim Deutschland-Cup . Weiter geht es morgen mit dem Auftakt der deutschen Herren gegen Dänemark beim Deutschland-Cup - live und kostenlos ab 19.30 Uhr bei MagentaSport. Zuvor treffen die Herren-Mannschaften von Österreich und Dänemark aufeinander. - live ab 12.15 Uhr. Außerdem spielt Finnland gegen Dänemark - ab 16 Uhr live. Deutschland - Dänemark 1:0 Deutschland nutzt nur eine Chance. Die reicht aber zum Auftaktsieg beim Deutschland-Cup gegen Dänemark. Die kommenden Gegner sind mit Finnland und Tschechien 2 internationale Topteams gegen die Deutschland in der Außenseiterrolle ist. Der entscheidende Tor von Jennifer Miller: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TW5WL3FUQ2txbzY5M0VzSEI2dUdFQk96WnN4T1pMaU4vSmgxWjJ4M0hSMD0= Deutschlands Trainer Jeff MacLeod war zufrieden mit: "Dem Einsatz über 60 Minuten von allen. Alle haben hart gespielt. Die erfahrenen Spielerinnen haben getan, was sie tun mussten, und sind mit gutem Beispiel vorangegangen. MacLeod lobte besonders seine Torhüterin: "Eine Spielerin, wie Sandra Abstreiter gibt dem Team Selbstvertrauen. Sie gibt dir einfach die Sicherheit: egal was passiert, sie wird ein paar Pucks halten." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TDlNOWtZL2lqSUNqWWVPVG9rL1M2aEZjVHcyQTltUlBWb0M5MDhCVEI0QT0= Die gelobte Deutschlands Torhüter Sandra Abstreiter freute sich vor allem, vor einer stattlichen Kulisse zu spielen: "Es hat Mega-Spaß gemacht und ist natürlich dann auch perfekt, wenn wir mit einem Sieg ins Turnier starten." Die Kulisse beflügelte sie: "Es ist schon ziemlich cool und vor allem dann die letzten zwei Minuten. Da war es super laut hier." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RVY3WWVvMkhQdTJUakVCdjMwbnN5aGU5MEtDOUhNRXgvOGg0S255Z210UT0= Dänemarks Nicoline Jensen: "Wir hatten auch ein paar gute Chance. Es war ein Spiel der Torhüterinnen heute und beide Torhüterinnen waren fantastisch. Und manchmal springt der Puck raus und nicht rein. Aber es war ein großartiges Spiel, eine großartige Atmosphäre." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YkxPMlF3c0VSaWRGYllTamJyeVhDVDdmTE1LY1pKSUduOEx5M04xd0lyND0= Julia Zorn, 234-fache Nationalspielerin sprach in der 1. Drittelpause: ... über das Standing des deutsche Fraueneishockey: "Die letzten Jahre hat sich sehr, sehr viel getan in der Entwicklung - also international, wie national. Die mediale Vermarktung ist jetzt eine ganz andere wie noch selbst vor 2 Jahren. Es wird einfach immer präsenter und es bekommt die Aufmerksamkeit, die es verdient hat. ... über ihre Gefühle zum Deutschland-Cup der Frauen: "Ich freu mich einfach unfassbar für die Mannschaft. Ich freu mich für das ganze deutsche Frauen-Eishockey, auch das internationale Frauen-Eishockey. Wir haben da viele Kämpfe gekämpft und ich bin froh, wenn man sieht, dass da Schritte vorwärts gehen." Das gesamte Gespräch mit Julia Zorn: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b3dzSGJYUGtPYWVFcGZ5VGcwYTdKUVd4RVVNVVVDSTZ6czI5T3c0ekFKMD0= Tschechien - Finnland 4:2 Die Tschechinnen gewinnen aufgrund eines starken ersten Drittels gegen Finnland die Auftaktpartie beim Deutschland-Cup der Frauen. Alle Tore von Tschechien im ersten Drittel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WXR0VnI3RDhzTlJ2dGh2ZlV6Uy9FdDFQdFdNcWRNQVN4d3kvVnAxM0RVST0= Deutschland Cup - live und kostenlos bei MagentaSport: Tag 2 Donnerstag, 09.11.2023 Ab 12.15 Uhr: Österreich - Slowakei (Spieltag 1 der Männer) Ab 16.00 Uhr: Finnland - Dänemark (Spieltag 2 der Frauen) Ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark (Spieltag 1 der Männer) Freitag, 10.11.2023 Ab 14.45 Uhr: Tschechien - Dänemark (Spieltag 3 der Frauen) Ab 18.45 Uhr: Deutschland - Finnland (Spieltag 2 der Frauen) Samstag, 11.11.2023 Ab 10.45 Uhr: Slowakei - Dänemark (Spieltag 2 der Männer) Ab 14.15 Uhr: Deutschland - Tschechien (Spieltag 3 der Frauen) Ab 17.45 Uhr: Deutschland - Österreich (Spieltag 2 der Männer) Sonntag, 12.11.2023 Ab 10.45 Uhr: Dänemark - Österreich (Spieltag 3 der Männer) Ab 14.15 Uhr: Deutschland - Slowakei (Spieltag 3 der Männer) Quelle: MagentaSport (ots)