Willingen: Wie viel wiegt die schmucke Willingen Five-Trophäe?

Ein interessantes Gewinnspiel hat sich der Ski-Club Willingen als Veranstalter des FIS Skisprung Weltcups vom 2. bis 4. Februar 2018 einfallen lassen. Anlässlich der neuen Wettkampfserie Willingen Five mit fünf Sprüngen, die in die Wertung eingehen (Qualifikation am Freitag sowie je zwei Einzel-Durchgänge am Samstag und Sonntag), lautete die Quizfrage:

Wie viel wiegt der Pokal für den Willingen Five-Champion, der am Sonntag im Rahmen der Weltcup-Siegerehrung mit einem satten Extra-Preisgeld von 25.000 Euro vergeben wird? Zu gewinnen waren 3x2 Tickets für den Weltcup-Sonntag, 4. Februar. Viele Skisprung-, Willingen- und Mühlenkopf-Fans haben mitgemacht. Und die Schätzungen, was so ein toller Siegerpokal aus Bleikristall auf die Waage bringt, deckten eine große Bandbreite ab. Von 1.487 Gramm bis 12.500 Gramm gingen die Tipps der Schätzer.

Die Idee zu dieser interessanten und vielbeachteten Aktion hatte der frühere Willinger Apotheker Jürgen Müller, der seinerzeit die Weltcup-Siegerpokale stets im Vorfeld des internationalen Skispringens im Schaufenster seiner Apotheke in der Ortsmitte ausgestellt hatte. Der frühere Ski-Club-Präsident ist als eines der Ehrenmitglieder des Traditionsvereins „seinem“ Verein weiterhin treu verbunden und kümmert sich beim Weltcup unter anderem um die Quartiere der Sportler, Funktionäre und Ehren-Gäste, die Wetterprognosen und die Ehrendamen.

Die Willingen Five-Trophäe hatte Jürgen Müller in aller Sorgfalt zu seinem Kollegen Jochen Schmitt in die Berg-Apotheke gebracht, um sie dort mit einer professionellen Waage auf das Gramm genau zu wiegen. Das Ergebnis lautete exakt: 5.926 Gramm. Knapp sechs Kilo wiegt also dieser sehenswerte Pokal, bei dem noch nicht klar ist, in welchem Land er nach dem Willinger Weltcup-Skispringen stehen wird.

Um die Teilnehmer nicht länger auf die Folter zu spannen, kommen hier die Gewinner der Aktion, die mit ihren Schätzungen am nächsten am Ergebnis lagen und sich über je zwei Weltcup-Tickets für Sonntag, 4. Februar freuen dürfen. Die Eintrittskarten gehen in den kommenden Tagen auf dem Postweg zu. Herzlichen Glückwunsch an die drei Top-Tipper!

Jan-Claas Badeda (1. Tipp: 5.700 gr / -226)

Mario Dornseiff (2. Tipp: 6.698 gr / + 772)

Alexandra Rumpf (3. Tipp: 6.716 gr / +790)

Quelle: SC Willingen - Dieter Schütz

FIS Skisprung Weltcup in Willingen vom 2. bis 4. Februar 2018 Mühlenkopfschanze