Tönnies: „Unser Vereinsgelände wird einzigartig in Europa“ – Kosten auf 95 Millionen gestiegen!

Der FC Schalke 04 rüstet sich für die Zukunft und baut sein Vereinsgelände um, das 2021 fertiggestellt sein soll. Die Kosten sind nach SPORT BILD-Informationen von ursprünglich rund 80 auf bis zu 95 Millionen Euro gestiegen. 39 Millionen Euro werden durch Eigenkapital finanziert, der Rest über Bank-Kredite.

„Wir müssen uns für die Zukunft aufstellen. In erster Linie wollen wir nachhaltigen Erfolg auf Schalke. Und sollten wir es mittelfristig schaffen, auch wieder mal vor dem BVB zu stehen, ist jeder Schalker natürlich happy“, sagt Manager Christian Heidel auf Anfrage. Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies schwärmt gegenüber SPORT BILD von der Zukunft auf Schalke: „Stadion und Trainingsplätze, Profis und Nachwuchs, Fans und Mitarbeiter fußläufig beieinander: Unser Vereinsgelände wird einzigartig in Europa sein. Das Konzept des Eingangsportals basiert auf meiner Idee. Der Schritt war unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unser sportliches Ziel bleibt es, möglichst in jedem Jahr international zu spielen.“ SPORT BILD zeigt das Modell, wie das Vereinsgelände künftig aussehen wird.

Quelle: SPORT BILD