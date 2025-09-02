RB Leipzig verpflichtet Conrad Harder von Sporting Lissabon

RB Leipzig hat den dänischen Mittelstürmer Conrad Harder verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt vom portugiesischen Meister Sporting Lissabon nach Leipzig, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Harder erhält bei den Sachsen einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Der 1,85 Meter große Angreifer wurde beim dänischen Erstligisten FC Nordsjälland ausgebildet, ehe er sich 2024 Sporting Lissabon anschloss. In der vergangenen Saison feierte Harder mit den Portugiesen den Gewinn der Meisterschaft sowie des nationalen Pokals. In der Double-Saison erzielte der Mittelstürmer wettbewerbsübergreifend elf Tore und steuerte sieben Vorlagen bei. Für die dänische Nationalmannschaft feierte Harder im März sein Debüt.



"Mit Conrad gewinnen wir einen Stürmer, der perfekt in unser Profil passt", sagte RBL-Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Er ist groß, physisch und mental stark, durchsetzungsfähig und verfügt über Tempo sowie einen sehr gefährlichen linken Fuß. Gleichzeitig bringt er bereits Erfahrung auf internationalem Niveau mit."



"RB Leipzig steht für intensiven, offensiven Fußball - genau das, was zu meinem Spiel passt", ließ sich Harder zitieren. "Es gibt bereits einige skandinavische Spieler, nicht zuletzt Yussuf Poulsen und Emil Forsberg, die in Leipzig ihre Spuren hinterlassen haben - ihnen möchte ich nacheifern."

Quelle: dts Nachrichtenagentur