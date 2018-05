VfL Wolfsburg bleibt in der Bundesliga

Der VfL Wolfsburg bleibt in der Bundesliga. Die Niedersachsen gewannen das Rückspiel in der Relegation am Abend bei Holstein Kiel mit 1:0. Das Relegations-Hinspiel hatte Wolfsburg am Donnerstagabend mit 3:1 ebenfalls gewonnen.

Wolfsburgs Robin Knoche traf erst in der 75. Minute, Holstein Kiel gelang wie im Hinspiel trotz zahlreicher Chancen kein Tor. Beiden Mannschaften wurde nach Videobeweis zu recht ein Treffen aberkannt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur