FIS Skisprung Weltcup in Willingen – Quali wird am Samstag nachgeholt

Die Qualifikation für den FIS Skisprung Weltcup am Wochenende in Willingen nach dem Modus „Willingen/5“ wird nach der Absage am Freitag jetzt am Samstag (15 Uhr) auf der Mühlenkopfschanze nachgeholt. Zuvor muss ab 14 Uhr ein Trainingsdurchgang gestartet werden, nachdem dieser nach 36 Skispringern am Freitag bei starkem Wind abgebrochen worden war. Für 16 Uhr ist dann der erste Wertungsdurchgang angesetzt, im Anschluss daran ist nach 20minütiger Pause der Finaldurchgang geplant.

Für Sonntag haben die Organisatoren in Willingen in Abstimmung mit dem Internationalen Skiverband FIS und dem Deutschen Skiverband DSV das Programm vorgezogen. Schon um 10.15 Uhr ist der erste Durchgang angesetzt, daran anschließend wieder mit 20minütiger Pause das Finale.

Auf der Mühlenkopfschanze sind 53 Skispringer aus 13 Ländern am Start. Dem Gesamtsieger winkt eine Extraprämie von 25.000 Euro. Quelle: SC Willingen FIS Skisprung Weltcup in Willingen vom 07. bis 09. Februar 2020 Mühlenkopfschanze

