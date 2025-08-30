Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Conference League: Mainz empfängt Florenz

Freigeschaltet am 30.08.2025 um 06:36 durch Sanjo Babić
UEFA Conference League Logo
UEFA Conference League Logo

Lizenz: Public domain
Der 1. FSV Mainz 05 empfängt in der Ligaphase der Conference League AC Florenz. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Daneben geht es für die Mainzer vor heimischer Kulisse gegen Zrinjski Mostar und Samsunspor. Auswärts trifft der FSV auf Lech Posen, Omonia Nikosia und CS Universitatea Craiova.

Die 05er hatten sich erst am Donnerstagabend für den Wettbewerb qualifiziert. Nach der 1:2-Hinspielniederlage gewannen sie im Rückspiel deutlich mit 4:1. Für die Rheinhessen ist es die erste europäische Teilnahme seit acht Jahren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

