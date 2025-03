1. Bundesliga: Torloser Grottenkick zwischen Freiburg und Leipzig

Am 25. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg zuhause gegen RB Leipzig mit 0:0 unentschieden gespielt.

Die spielgewordene Langeweile war an diesem Wochenende in Freiburg zu bestaunen. Bis auf einige kaum erwähnenswerte Abschlüsse in die Hände des jeweiligen Keepers blieben die Offensivbemühungen beider Teams diese Bezeichnung schuldig. Entsprechend folgerichtig ging es nach 45 Minuten ohne Tore in die Kabinen.



Wer in Hälfte zwei nun Besserung erwartet hatte, wurde bitter enttäuscht. Erst in der 64. Minute kam es zur ersten echten Torgefahr: Nach Grifo-Freistoß köpfte Höler zumindest auf den Kasten, was Gulacsi mit einem starken Reflex aber zu parieren wusste, auch aufgrund fehlender Präzision.



Im zweiten Durchgang suchten die Teams zumindest vermehrt den Weg nach vorne, allein die Umsetzung in Tore blieb ein frommer Wunschtraum. Gerade aus Sicht der Rose-Elf durfte dies durchaus als enttäuschend bezeichnet werden, schließlich gerieten so die Champions-League-Ränge in immer weitere Ferne.



Doch auch der Schuster-Elf wollte kein Lucky Punch mehr gelingen und so stand folgerichtig auf beiden Seiten die 0, 34.000 Zuschauer im Europa-Park-Stadion und die vor den Bildschirmen hätten sich wohl sicher mehr gewünscht.



Damit bleibt Freiburg zwei Zähler vor Leipzig auf Rang sechs Fünfter.

1. Bundesliga: Union dreht Spiel gegen Frankfurt

Im ersten Sonntagsspiel des 25. Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes 2:1 bei Eintracht Frankfurt gewonnen.

Dabei sah es lange nicht nach einem Ende der sportlichen Krise der Köpenicker aus: So konnten die Hausherren bereits ihre erste echte Torchance nutzen, als Michy Batshuayi in der 13. Minute nach einem abgefälschten Schuss von Rasmus Kristensen den Ball ins lange Eck beförderte. Die Partie war im Anschluss von wenigen Höhepunkten geprägt, in einer zähen Auseinandersetzung gelang es vor allem den Berlinern nicht, sich nennenswerte Chancen herauszuarbeiten.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel zunächst chancenarm. Frankfurt kontrollierte das Geschehen, während Union kaum in der Lage war, die kompakte Defensive der Hessen zu durchbrechen. Letztendlich war es in der 62. Minute eine Standardsituation, die die Gäste zurück ins Spiel brachte: Leopold Querfeld erzielte den Ausgleich, als er nach einer Ecke von Christopher Trimmel per Kopf traf. Danach waren die Berliner besser im Spiel und konnten mehr Druck aufbauen. Das wurde schließlich in der 78. Minute mit dem Siegtreffer durch Woo-yeong Jeong belohnt. Dabei mussten die Eisernen aber nochmal zittern, da es in der 95. Minute einen Handelfmeter für Frankfurt gab, den Hugo Ekitiké aber vergab.

In der Tabelle rutscht Frankfurt durch die Niederlage auf den vierten Rang. Union feierte derweil nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg. Die Köpenicker rücken dadurch auf den 13. Platz vor.

Für Frankfurt geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Ajax Amsterdam weiter, Union ist am Samstag gegen Tabellenführer Bayern München gefordert.

1. Bundesliga: Heidenheim holt Punkt bei Hoffenheim

Zum Abschluss des 25. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim bei der TSG 1899 Hoffenheim 1:1 unentschieden gespielt.

In einer an Höhepunkten armen ersten Halbzeit konnten die Hausherren die besseren Chancen für sich verbuchen und gingen dementsprechend in der 34. Minute durch Haris Tabakovic in Führung. Der Ex-Herthaner verlängerte einen Einwurf von Valentin Gendrey im hohen Bogen ins Tor. Die Heidenheimer strahlten in den ersten 45 Minuten dagegen kaum Torgefahr aus.

Die Gäste kamen dann aber deutlich verbessert aus der Pause und konnten sich dafür in der 65. Minute belohnen. Winter-Neuzugang Budu Zivzivadze besorgte mit seinem ersten Bundesliga-Tor den Ausgleich. Eine wilde Schlussphase brachte noch einige Chancen, aber keine weiteren Tore.

Mit dem Ergebnis bleibt Heidenheim Tabellen-Schlusslicht, die TSG steckt auf Platz 13 auch weiterhin im Abstiegskampf.

Am kommenden Freitag dürfen die Hoffenheimer den Spieltag beim FC St. Pauli am Millerntor eröffnen. Auf der Ostalb geht es dann zwei Tage später für den FCH mit dem Duell gegen Aufsteiger Holstein Kiel weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur