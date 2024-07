Erste Olympia-Wettbewerbe mit deutscher Beteiligung beginnen

Am Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier auf der Seine starten bei den Olympischen Sommerspielen in Paris am Donnerstag erstmals deutsche Athleten in die Wettbewerbe.

Die deutschen Handball-Frauen sind um 16 Uhr in ihrem Auftaktspiel gegen Südkorea gefordert. Im olympischen Frauen-Fußballturnier trifft Deutschland unterdessen um 19 Uhr in Marseille auf Australien. Zudem finden im Bogenschießen die Platzierungsrunden statt. Deutschland wird bei den Frauen von Katharina Bauer, Michelle Kroppen und Charline Schwarz vertreten und bei den Männern von Florian Unruh. Medaillen werden vor der offiziellen Eröffnung noch nicht vergeben.



Bereits am Mittwoch hatte es beim Fußballturnier der Herren die erste größere Aufregung der Olympischen Spiele gegeben - und der Videobeweis spielte mal wieder eine Rolle dabei. Im Spiel zwischen Marokko und Mitfavorit Argentinien hatten die Südamerikaner erst in der 16. Minute der Nachspielzeit den vermeintlichen Ausgleichstreffer erzielt; unmittelbar danach waren Fans auf den Rasen gestürmt und das Spiel wurde unterbrochen. Fast zwei Stunden später wurde es wieder angepfiffen und der Treffer nach VAR-Check aberkannt und Marokko ging als überraschender Gewinner aus der Partie. Quelle: dts Nachrichtenagentur