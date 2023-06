Deutschland verliert Freundschaftsspiel gegen Polen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Freundschaftsspiel gegen Polen am Freitagabend 0:1 verloren.

In einer ereignisarmen Partie konnte sich Polen mit einer soliden Spielweise durchsetzen. Jakub Kiwior erzielte für die Mannschaft in der 31. Minute das einzige Tor. Das DFB-Team konnte einen hohen Ballbesitz verzeichnen, hatte jedoch Schwierigkeiten im Abschluss. Zu einer harmlosen Offensive kam gerade in der ersten Halbzeit eine deutliche Anfälligkeit in der Defensive.

Quelle: dts Nachrichtenagentur