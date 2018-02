1. Bundesliga: Mainz verliert gegen Bayern

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München mit 0:2 verloren.

Das erste Tor des Spiels schoss Franck Ribéry in der 33. Minute nach einem Eckball. James Rodriguez baute die Führung der Gäste in der 44. Spielminute weiter aus: Nach einer Flanke von Corentin Tolisso nahm Rodriguez den Ball mit der Brust an und verwandelte den Ball volley mit links aus circa sechs Metern.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 1:1, FC Schalke 04 - Werder Bremen 1:2, SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen 0:0, Hertha BSC - 1899 Hoffenheim 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur