Tennis: DTB will lieber Frauenturnier als Rothenbaum-Neubau

Im Gespräch mit SPORT BILD hat Dirk Hordorff, der Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes (DTB) erklärt, warum der Verband die Abriss- und Neubaupläne des Tennis-Stadions am Hamburger Rothenbaum abgelehnt und damit verhindert hat.

Der Club an der Alster, der bis 2049 das Erbbaurecht auf der Anlage hält, wollte das Stadion mit der Kapazität von 13.200 Plätzen durch eine Arena mit 7.500 Plätzen ersetzen. Hordorff begründete das DTB-Veto so: „Mit dem kleineren Neubau sind wir im internationalen Vergleich mit anderen Turnierstandorten noch weniger konkurrenzfähig.“ Im Juli finden am Rothenbaum die German Open statt, ein Männerturnier. Hordorff will auch ein Frauenturnier zum Rothenbaum holen: „Verhandlungen haben bereits stattgefunden.“

Quelle: SPORT BILD