1. Bundesliga: Dortmund feiert Schützenfest gegen Nürnberg

Am 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund den Aufsteiger 1. FC Nürnberg mit einem 7:0 gedemütigt.

Da durfte fast jeder BVB-Spieler einmal ran: Jacob Bruun Larsen eröffnete in der 9. Minute, es folgte zweimal Marco Reus (32. und 58. Minute), dazwischen Achraf Hakimi (49.) und schließlich Manuel Akanji (74.), Jadon Sancho (85.) und Julian Weigl (88. Minute) als Torschützen.

Leverkusen gewinnt in Düsseldorf



Am 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen bei Fortuna Düsseldorf mit 2:1 gewonnen. Es war zweimal Kevin Volland, der in der 51. Minute und noch einmal neun Minuten später für die Gäste traf. Da half den Düsseldorfern auch nicht mehr der in der Nachspielzeit von Rouwen Hennings verwandelte Foulelfmeter.

Die weiteren Ergebnisse vom Mittwochabend: RB Leipzig - VfB Stuttgart 2:0, Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 3:1 und FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur