Steffen Baumgart: "Kein Gedanke daran, den FC zu verlassen"

Steffen Baumgart, Trainer des Fußball-Bundesligisten 1.FC Köln, sieht seine Mannschaft durch den Verlust der Führungsspieler Jonas Hector und Ellyes Skhiri nicht wesentlich geschwächt. "Die Situation ist für uns sportlich nicht ganz neu, im letzten Jahr gingen Anthony Modeste und Salih Özcan, im Jahr davor Sebastiaan Bornauw. Sie waren alle nicht eins zu eins ersetzbar. Die Spieler, die wir für diese Positionen geholt haben, interpretieren ihre Rolle auf ihre Art und Weise", sagte Baumgart dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Ein Beispiel sei Leart Paqarada, ein sehr talentierter Spieler, der jetzt den nächsten Schritt gehe. "Wenn ich eine Prognose aufstellen dürfte: Leart wird uns im Spiel nach vorn einen Schritt besser machen, defensiv wird er Jonas mit seiner Erfahrung und Klasse nicht eins zu eins ersetzen können", so Baumgart.



Auf die Frage nach den Saisonzielen des 1.FC Köln antwortete der Trainer: "Erstes Ziel ist: Wir wollen die Bundesliga erhalten und so schnell wie möglich 40 Punkte sammeln. Ein weiteres ist, dass wir gar nicht erst in schwierige Situationen im Tabellenkeller geraten wollen. Und wir wollen unseren Weg weitergehen und Spieler weiterentwickeln."

Er gehe mit dem Wissen in seine dritte Saison in Köln, "dass unsere Arbeit zwei Jahre lang funktioniert hat. Die Spieler, die schon länger hier sind, wissen, dass unser Plan funktioniert und wir Erfolg damit haben können. Diese Erfahrung geben sie auch an die Neuzugänge weiter. Wir können also auf einem Fundament aufbauen."

In Köln sei es immer emotional, "die Ausschläge sind groß. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Aufregung sofort ins Negative schlägt oder schlagen könnte. Die Kölner vertrauen ihrer Mannschaft. Sie wissen, dass die Jungs immer Vollgas geben", sagte Baumgart. Zweifel kenne er nicht: "Sehe ich aus wie ein Zweifler? Ich bin in der Verantwortung und stehe vor der Truppe. Wenn ich zweifle, können wir einpacken."

Den Einstieg von Investoren im Verein lehnt Baumgart ab: "Ich glaube, es geht ohne Investoren, der SC Freiburg ist ein gutes Beispiel dafür. Dass man keine Investoren möchte, bedeutet ja nicht, dass man keine Leute findet, die uns über Sponsoring oder Partnerschaften Geld zukommen lassen. Du darfst nur nicht zu allem nein sagen."

Baumgart hatte zuletzt angekündigt, seinen bis 2025 laufenden Vertrag im kommenden Sommer nicht erneut verlängern zu wollen. Das heiße aber nicht, dass er den 1.FC Köln nach seinem Vertragende verlassen wolle: "Ich habe nicht den Gedanken, den FC 2025 zu verlassen." Nach dann vier Jahren in einem Verein wie dem 1.FC Köln sollte man sich aber "schon genau überlegen, ob in der Arbeit noch dieselbe Energie steckt und ob alles noch passt. Zwei Jahre sind im Fußball eine lange Zeit. Vielleicht sind in zwei Jahren auch alle froh, wenn ich gehe. Darum sage ich: Leute, lasst uns doch erst einmal die zwei Jahre machen."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)