"Die Promi-Darts-WM": Michael van Gerwen und Kevin Großkreutz sind Weltmeister

8. Januar 2023. Starkes Comeback: 5,75 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) schalten am Samstagabend auf ProSieben ein und verfolgen, wie Fußball-Weltmeister Kevin "Der Dartmunder" Großkreutz und der dreifache Darts-Weltmeister Michael "Mighty Mike" van Gerwen im Finale der "Promi-Darts-WM 2023" über Bülent Ceylan und Gerwyn Price triumphieren. Für "MvG" ist es nach 2017 und 2020 der dritte Titel.

Mit wunderbaren 13,1 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauer:innen kehrt das Live-Spektakel am Samstag nach zwei Jahren Pause auf ProSieben zurück - und holt damit den besten Wert bei den 14- bis 49-Jährigen seit der ersten Ausgabe 2017.

Zuvor hatten die beiden Promi-Profi-Paarungen den deutschen Überflieger Gabriel Clemens mit Henning Wehland, den amtierenden Darts-Weltmeister Michael Smith mit Matthias Killing und die Darts-Größen Fallon Sherrock und Peter Wright mit Oliver und Amira Pocher auf ihre Plätze verwiesen.

"Weltmeister zu sein fühlt sich sehr schön an. Es hat richtig Spaß gemacht", so Kevin Großkreutz im Anschluss an seinen Triumph. "Michael van Gerwen war natürlich ein Riesenpartner. Was der ausgecheckt hat, war Wahnsinn. Jetzt haben wir gewonnen, wieder ein Titel, das freut mich einfach." Wann war ihm bewusst, dass der Titel möglich ist? "Mir war eigentlich schon vom ersten Spiel an klar, dass wir gewinnen können, weil Mighty Mike so gut ist. Ich habe dann auch ab und zu mal die 19 getroffen und dann auch mal öfter. Und dann hat's richtig gut geklappt. Ich werde dem Dartsport auf jedem Fall treu bleiben."

Quelle: ProSieben (ots)