1. Bundesliga: Leverkusen schlägt Bielefeld deutlich

Zum Abschluss des siebten Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen souverän mit 4:0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen.

Im Duell mit dem Aufsteiger zeigte sich die Werkself im ersten Durchgang brutal kaltschnäuzig, gleich die erste Torchance nutzte Bayer-Flügelstürmer Diaby zur Führung (18.). Doch unmittelbar nach der Gäste-Führung lag der Ball plötzlich im Netz der Leverkusener, Wimmers sensationeller Hackentreffer wurde allerdings aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Während die Bielefelder diesen Rückschlag noch verdauten, schlug Leverkusen erneut zu: Schick traf nach Wirtz` Vorarbeit eiskalt (24.). In der Folge zogen sich die Gäste etwas zurück, um auf Kontersituationen zu lauern, die immer wieder für Gefahr sorgten. Nach dem Seitenwechsel blieb Bielefeld bemüht und zeigte großen Einsatz. Gegen Leverkusens Qualität im Umschaltspiel fand der Aufsteiger aber nur selten eine Antwort. Die Entscheidung brachte dann Schick, dessen strammer Kopfball für Bielefeld-Torhüter Ortega nicht zu halten war (57.). Im Anschluss kontrollierte Leverkusen die Begegnung souverän, den Endstand besorgte Demirbay in der Nachspielzeit per Elfmeter. Durch den Sieg springt Bayer auf den zweiten Platz und ist nun punktgleich mit Tabellenführer Bayern München. Bielefeld ist jetzt Sechzehnter.





Frankfurt gewinnt in München



In der 1. Fußball-Bundesliga hat die Frankfurter Eintracht überraschend mit 2:1 gegen den FC Bayern München gewonnen.

Vor der Partie waren die Rollen klar verteilt. Neun Pflichtspiele in Serie war der Rekordmeister siegreich. Und mit Eintracht Frankfurt gastierte ein Gegner in München, der bislang noch kein Saisonspiel für sich entscheiden konnte. Naturgemäß dominant startete Bayern in die Partie, verzeichnete erdrückende Ballbesitzwerte und ging nach Goretzkas erstem Saisontor gleich in Führung (29.). Aber Frankfurt antwortete postwendend. Nach einer Ecke wuchtete Kapitän Hinteregger den Ball per Kopf ins Tor (32.). In der Folge versteckte sich Frankfurt nicht, große Chancen hatten beide Teams. Nach dem Seitenwechsel standen die Frankfurter defensiv weiter gut. Trotzdem konnte sich der Rekordmeister aussichtsreiche Möglichkeiten herausspielen, die allerdings ungenutzt blieben. In der Schlussphase stellte Kostic dann die Partie auf den Kopf, als er aus spitzem Winkel zur Führung für die Eintracht traf (83.). Wütend rannte Bayern noch einmal an, schaffte es aber nicht, den Ausgleich zu erzielen. Die Bayern kassieren damit die erste Saisonniederlage, bleiben aber weiterhin auf Platz eins, Frankfurt ist nun Dreizehnter.





Union dreht Partie gegen Mainz

Im ersten Sonntagsspiel des siebten Spieltags der Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 1:2 gegen Union Berlin verloren.



Beide Teams bleiben damit im Tabellenmittelfeld. Die Gäste waren im ersten Durchgang die leicht bessere Mannschaft und hatten das Spiel zum Großteil im Griff. Dennoch konnte Marcus Ingvartsen die Hausherren etwa fünf Minuten vor der Pause in Führung bringen. Auch nach dem Seitenwechsel machte Union mehr fürs Spiel, Mainz konzentrierte sich eher auf Konter. In der 70. Minute gelang schließlich Taiwo Awoniyi der Ausgleich. Nur drei Minuten später legte Awoniyi nach und drehte somit die Partie. Der Gastgeber wechselte im Anschluss mehrfach und versuchte, noch einmal Druck zu machen - dies blieb aber am Ende ohne Erfolg. In der Nachspielzeit sag noch der Mainzer Dominik Kohr die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig vom Platz. Für Mainz geht nach der Länderspielpause am 16. Oktober in Dortmund weiter, Union ist zeitgleich gegen Wolfsburg gefordert.

Leipzigs Knoten platzt gegen Bochum spät



Am siebten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig daheim gegen den VfL Bochum mit 3:0 gewonnen. Die Sachsen übernahmen von Beginn an das Kommando und kamen zu guten Chancen. Etwa Poulsen prüfte in der 15. Minute Riemann mit einem Schuss aus der Drehung. In der 28. Minute köpfte der Däne nach Angelino-Flanke knapp daneben. Trotz zahlreicher Möglichkeiten wollte bis zur Halbzeit aber kein Treffer fallen. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die sächsische Überlegenheit fort, aber auch die Torlosigkeit. In der 55. Minute stellte ein Volleyschuss von Adams kein Problem für Riemann dar. In der 70. Minute platzte dann endlich der Knoten: der gerade eingewechselte Silva köpfte eine Ecke des ebenfalls neuen Szoboszlai mustergültig ein. In der 73. Minute steckte der Portugiese genau rechtzeitig für Nkunku durch und der Franzose erzielte das 2:0. In der 78. Minute legte der 23-Jährige sehenswert nach, als er Riemann mit einem Heber aus spitzem Winkel überwand und mit dem dritten Leipziger Tor innerhalb von acht Minuten die Entscheidung herbeiführte.







