Formel 1: Pole für Verstappen in Spielberg

Max Verstappen (Red Bull) startet beim Formel-1-Rennen in Spielberg aus der Pole. Er sicherte sich am Samstag für den Großen Preis von Österreich den ersten Startplatz vor Lando Norris (McLaren) sowie George Russell (Mercedes) und Carlos Sainz (Ferrari).

Die weiteren Top-10-Starter sind Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Sergio Pérez (Red Bull), Nico Hülkenberg (Haas) und Esteban Ocon (Alpine). Das Rennen in Spielberg startet am Sonntag um 15 Uhr. Bereits am Samstagmittag hatte Verstappen das Sprintrennen in Österreich vor den McLaren-Piloten Piastri und Norris gewonnen. Die weiteren Punkte holten dahinter Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc und Pérez.

Quelle: dts Nachrichtenagentur