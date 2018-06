Fußball-WM: Belgien gewinnt gegen Panama

Bei der Fußball-WM in Russland hat Belgien gegen Panama mit 3:0 gewonnen.

Dabei hatten die Lateinamerikaner dem "Geheimfavoriten" zu Beginn das Leben schwer gemacht und überraschend professionell verteidigt. Erst in der zweiten Hälfte gelang es den Belgiern, die Mauer des WM-Neulings zu knacken. Dries Mertens traf in der 47. Minute, Romelu Lukaku erhöhte in der 69. und 75. Minute.



Die beiden anderen Mannschaften aus der WM-Gruppe G, England und Tunesien, spielen noch am Abend in Wolgograd.

Quelle: dts Nachrichtenagentur