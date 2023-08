3. Liga komplett live bei MagentaSport: Sechzig trotzt Kritik zu Neuen - 2:0 gegen Mannheim "Hochverdient!"

Der Aufstiegsfavorit Nummer 1, Dynamo Dresden, siegt "hochverdient" im Topspiel gegen Absteiger Bielefeld mit 3:1. Trainer Markus Anfang moniert aber: "Wir müssen nach 20 Minuten mit 3:0 führen. Da müssen wir konsequenter sein und nachlegen." Dresdens Ziel sei, so Anfang: "Wir wollen aufsteigen!" Arminia-Legende Fabian Klos sah "einen schwierigen Start. Bei Dynamo hat viel geklappt, bei uns eher weniger. Ich hätte mir gewünscht, dass wir ein Stück weiter sind." Sein Trainer Michel Kniat war ebenso bedient: "Auf der Heimfahrt gibt´s keine Analyse, der werde ich 6 Stunden erst mal abkotzen."

Ein überzeugender Löwen-Sieg zum Saison-Auftakt gegen Mannheim verzückt die Fans des TSV 1860 München. Coach Maurizio Jacobacci verspürte deshalb eine "große Genugtuung". Denn über die Neuzugänge, vom Sechzig-Trainer ohne Sportdirektor geholt, wurde viel diskutiert. "Es wurde sehr kritisch angesehen, wie wir die Transfers gemacht haben. Was wir auf die Beine gestellt haben, war zwiespältig", erklärte Jacobacci, zumal der Neue Manfred Starke an beiden Toren beteiligt war. Mannheims neuer Trainer Rüdiger Rehm bescheinigte dem TSV 1860 München einen "Sahnetag" und forderte von seinem Team mehr "Zielstrebigkeit". Neuling Haching überzeugt beim 0:0 in Regensburg mit seinen jungen Wilden und dem kleinsten Etat in der Liga. "Jetzt haben wir noch 37 Relegationsspiele. Der erste Punktgewinn ist da. Wir sind superhappy", sagt Trainer Marc Unterberger, der seinen Fußball-Lehrerschein noch absolvieren muss. Regensburgs Sportdirektor Achim Beierlorzer hatte schon vor der Partie erklärt: "Als Mitfavorit sehe ich uns noch gar nicht, weil wir erst die Liga wieder annehmen müssen und uns konsolidieren müssen."



Nachfolgend die Stimmen vom 1. Spieltag am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der Sonntag wird ab 13.15 Uhr mit der Partie des Neulings SSV Ulm gegen Aufstiegsfavorit - 1. FC Saarbrücken eröffnet, ab 16.15 Uhr spielt der letztjährige Vize-Meister SC Freiburg II gegen MSV Duisburg, ab 19.15 Uhr startet Erzgebirge Aue gegen FC Ingolstadt. Am Dienstag läuft die 2. Folge des neuen Podcasts "4zu3" mit Tobias Schäfer als Gastgeber im Gespräch mit Thomas Wagner, Christian Straßburger und Yannick Bakic.

Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld 3:1

Überzeugender Auftritt des großen Aufstiegsfavoriten. Auch wenn Trainer Markus Anfang vor dem Spiel die Favoritenrolle nicht annahm: "Wir haben es letztes Jahr mit einem Punkt nicht geschafft und wurden 6. Da kann man im neuen Jahr nicht ausgeben, dass wir 5. werden wollen. Das macht keinen Sinn. Wir sind offensiv rangegangen und haben gesagt, wir wollen aufsteigen. Wir haben nicht gesagt, dass wir Favorit sind."

Dresdens Trainer Markus Anfang nach dem Spiel: "Ich finde, dass wir gut in die Partie gekommen sind. Das größte Manko, das wir hatten, ist eigentlich, dass wir nach 20 Minuten 3:0 führen müssen. Das haben wir nicht hinbekommen. Dann wird so ein Spiel wieder eng... In der 2. Halbzeit war klar, dass Bielefeld versucht mehr zu machen. Wir mussten diszipliniert spielen und dann war klar, dass wir unsere Möglichkeiten bekommen. Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg... Es ist wichtig, dass wir ein gutes Spiel machen, wenn so viele Fans ins Stadion kommen. Das haben wir gemacht und dass wir die Fans belohnen können, ist umso schöner."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RUJncEtNdzVYOWRKUGdnbjF0V0ppWGoxSWFlclM2N0hOZFN6aUxZZUhQdz0=

Dresdens Stefan Kutschke über die Fans: "Die Stimmung ist phänomenal. Wir haben immer betont, dass wir die Euphorie aus der Rückrunde immer mitnehmen wollen. Das war der 1. Schritt. Wir haben unser Ziel kommuniziert und der Weg dahin ist entscheidend. Alleine vom Reden wirst du nie aufsteigen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dHN6Y0JaNFZBSFhkdDlTSmV1NkJ4THozNkRTU3Q0R0hiYWwzM2NqT3ArOD0=

Bielefelds Trainer Mitch Kniat: "Meine Gedanken sind auf jeden Fall nicht positiv. Das Einzige, was positiv war, ist, dass wir wirklich alles gegeben haben. In der 1. Halbzeit waren wir relativ wenig auf dem Platz... Danach wurde es besser, aber innerhalb von 5 Minuten kippt das Spiel mit der roten Karte und dem Gegentreffer. Da war das Spiel dann vorbei. Ist extrem bitter, vor allem für das 1. Spiel... Auf der Heimfahrt gibt es keine Analyse. Da werde ich jetzt 6 Stunden erstmal richtig abkotzen und dann geht es morgen weiter." Dennoch konnte er was Positives mitnehmen: "Die Einstellung von den Jungs stimmt. Es ist egal, wer da rein oder raus kommt. Das spricht auf jeden Fall fürs Team."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SjYrbzVFSHVJTnR1cUppT1NBdUQxSzdYcHRaOW9HMzA3eWhoL3hOWE84ND0=

Bielefelds Fabian Klos: "Es war ein schwieriger Start für uns. Bei Dynamo hat viel geklappt heute, bei uns eher weniger... Ich kenne die Kulisse hier schon, aber ich fahre ja auch nicht auswärts, um die Kulisse zu genießen. Ich fahre auswärts, um Punkte zu holen und das hat nicht geklappt." Was besser werden muss: "Natürlich hätte ich mir persönlich gewünscht, dass wir ein Stück weiter sind. Der Verein hätte sich gewünscht, dass der Auftakt besser ist, aber das war er jetzt nicht. Dieses eine Spiel ist in die Hose gegangen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber diese Mannschaft hat meine uneingeschränkte Rückendeckung."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U1hwY0ZUVEV4dzI4TG9lLzJrd1R1Zm1PSFIzM2g1WmpDOWRGdWxRRVhnTT0=

TSV 1860 München - Waldhof Mannheim 2:0

Temporeiches, umkämpftes Spiel mit einem verdienten Sieger, weil Mannheim in der Offensive zu harmlos auftrat trotz guter Schlussphase. Die Löwenfans, auch die obligatorischen Skeptiker, lagen sich Im Grünwalder wieder mal in den Armen

Sechzig-Trainer Maurizio Jacobacci: "Das ist vor allem eine große Genugtuung für die Arbeit, die wir geleistet haben. Das war sicher schwierig in der Vorbereitung. Die Spieler sind ja erst tropfenweise zu uns gestoßen. Aber ich bin sehr, sehr stolz, die Mannschaft so zu präsentieren."

Über die ewige Unruhe im Vorfeld der Saison, es gab Kritik an der Transferpolitik: "Es wurde sehr kritisch angesehen, wie wir die Transfers gemacht haben. Was wir auf die Beine gestellt haben, war zwiespältig."

Jacobacci will noch einen Neuner holen, obwohl Lakenmacher nach seiner Einwechslung zum 2:0 traf: "Wir haben über diese Verlängerung gesprochen. Er hat die Entscheidung getroffen, mit seinem Umfeld, das nicht zu wollen. Aber wir sind immer noch in Gesprächen. Wir schauen, dass wir eine Lösung finden mit ihm. Wir sind der Überzeugung, dass Lakenmacher gute Voraussetzungen hat, ein sehr guter Stürmer zu werden."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RWNZTWhBdzMzVHY5TzBnT3FXQlJzaUd6MlBCWnp0OEswTW9sd1JlY0ZaYz0=

"Schöner Einstand", erklärte Neuzugang Manfred Starke lapidar, dabei war er bockstark - ebnete mit seinem Glücks- und Sahnetreffer zum 1:0 sowie der Balleroberung vor dem Konter zum 2:0 den Löwen-Sieg: "Wir haben uns darauf konzentriert, uns richtig gut vorbereitet. Wir sind noch nicht am Ende. Es hat noch nicht alles gepasst. Aber wir sind auf einem guten Weg. .....Wir haben eine gute Mischung drin in der ganzen Mannschaft. Auch zwischenmenschlich passt das."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z1YxTjZpTEt0azd1U0daTlhWREc4YXdEU3NkVXhEME42ZkE0eEx1QnVzST0=

"Sechzig hat natürlich einen Sahnetag erwischt mit dem Traumtor zum 1:0. Und hat mit dem Kontertor danach, uns ein wenig aus der Bahn geworfen", bilanziert Mannheims neuer Trainer Rüdiger Rehm, um bei der eigenen Mannschaft die "fehlende Zielstrebigkeit" zu monieren: "Natürlich müssen wir torgefährlicher werden. Das wissen wir. Das ist auch der Auftrag. Wir haben fast die gesamte Offensive der letzten Saison verloren und dann muss sich das auch erst mal finden."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VzErV1N3T0RQN1VyakdYSVNlb3ZXT1VIbkloVENvcGw2LzRZQ2EyRmdUMD0=

Jahn Regensburg - SpVgg. Unterhaching 1:1

Riesenerfolg für den Aufsteiger Haching, der seinen Kader vor allem mit Nachwuchsspielern ergänzte. Spielerisch gab´s kaum einen Unterschied bis auf eine Riesenchance, auch wenn Regensburg zweifellos über die besseren Einzelspieler verfügt. Regensburgs Sportdirektor Achim Beierlorzer hatte das schon vor der Partie befürchtet: "Als Mitfavorit sehe ich uns noch gar nicht, weil wir erst die Liga wieder annehmen müssen und uns konsolidieren müssen."

Sein Trainer Joe Enochs war medium happy: "Mit der Leistung bin ich zufrieden. Ich hätte mir aber schon mehr als einen Punkt gewünscht. Die Jungs müssen sich belohnen mit der Vielzahl der Chancen. Haching ist eine richtig gute, da werden auch noch viele andere Mannschaften ihr probleme habenumschauen."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RTc3QzQyOVdzQThvRHIxNTVtWFI2b0JJQlJ0dkJuV1l6YjdXMHNVK0RJRT0=

Hachings Trainer Marc Unterberger, der noch auf die notwendige Zulassung zum Fußball-Lehrer-Lehrgang hofft, feiert den Punktgewinn und die Leistung zurecht als Erfolg: "Das waren eigentlich ungleiche Voraussetzungen: wir kommen von unten, die kommen von oben. Wir ganz kleiner Etat, ganz junge Mannschaft. Deswegen nehmen wir den Punkt ganz, ganz gerne mit. ......Das war kein Fingerzeig. Jetzt haben wir noch 37 Relegationsspiele. Der erste Punktgewinn ist da. Wir sind superhappy für heute."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dXJ0WjF4VFdISExkUm52OUY0SEZKVUVYUW5BaXRjZzNlRXRBRFlDdjZPZz0=

VfB Lübeck - SV Sandhausen 0:0

Der mutig auftretende Aufsteiger Lübeck ringt dem Zweitliga-Absteiger hochverdient einen Punkt ab. Sandhausen sucht noch nach Harmonie und sauberen Abläufen im Team.

Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer: "Unterm Strich ist das Ergebnis in Ordnung und den Punkt nehmen wir jetzt erstmal mit. Den kann uns keiner mehr wegnehmen. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir wirklich gute Phasen mit Torchancen hatten. Ich hätte gerne gesehen, was hier mit dem Publikum passiert, wenn wir in Führung gehen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=akJ4T1NTbFY4SnluQkV5U2FIS1EwNGxvTlhGM0tlc2w5Vk5QMWptNmgrVT0=

Sandhausens Torwart Nikolai Rehnen zum Unentschieden: "Wir haben heute gegen einen Aufsteiger gespielt, der extrem viel Euphorie dabei hatte. Das hat man auch an den Zuschauern gesehen. Lübeck ist aggressiv angelaufen und hat uns das Leben schwer gemacht... Wir haben in allen Bereichen noch ein paar Dinge, die wir verbessern müssen. Wenn wir an den Kleinigkeiten weiterarbeiten, können wir schon erfolgreich Fußball spielen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bUxUWW9wdlI5NHFXU09ydTRMZlF4SHVqQThtdFNZLzVSYTdVdCtkOWxTMD0=

Preußen Münster - Borussia Dortmund II 0:0

Preußen Münster sichert sich bei der Rückkehr in die 3. Liga einen Punkt gegen die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund. Für Gesprächsstoff sorgte eine Notbremse von Dortmunds Mario Suver an Joel Grodowski in der 1. Minute, die nicht geahndet wurde.

Münsters Trainer Sascha Hildmann: "Wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen und haben viel riskiert hinten raus. Wir wollten das Spiel gewinnen, aber beide Mannschaften haben sehr gut verteidigt. Wir hatten zwar das Plus an Chancen und hätten uns gerne mit einem Tor belohnt. So müssen wir das 0:0 annehmen. Das ist der 1. Punkt für Preußen in der 3. Liga. Die Freude überwiegt jetzt erstmal." Dennoch fand er: "Es war auf jeden Fall mehr drin." Auch wegen der strittigen Situation zu Beginn des Spiels: "Das ist ein ganz klares Foul und eine Rote Karte. Natürlich sagt er zu mir, dass er nach 30 Sekunden nicht schon so eine Entscheidung treffen möchte. Aber es steht auch nirgendwo geschrieben, dass du das nicht auch schon nach einer Sekunde darfst. Deshalb war ich da ein bisschen aufgeregt und habe mich schon sehr geärgert, weil es offensichtlich war."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ykp1YkF1Rng5NkVyQUQ3OFFCTnh0K3VxNlBmZU5KdjNScmdqdHc5eGppaz0=

Münsters Maximilan Schulze Niehues absolvierte bei seiner Drittligarückkehr direkt auch sein 150. Drittligaspiel: "Nach so langer Zeit Drittligaabstinenz wieder dabei zu sein, freut mich riesig. Mich hätte natürlich ein Sieg mehr gefreut, aber den Punkt müssen wir mitnehmen... Es war erstmal gut, dass wir hinten sicher standen. Wir hatten nach vorne auch einige gute Möglichkeiten im Spiel, aber letztendlich haben wir es nicht geschafft, das Tor zu erzielen. Unter dem Strich ist das 0:0 auch leistungsgerecht."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T2QzbktqeVY3bThVRWc1RURFemw1Mjc1aEgvVEhnWnMrYXhseDIvQ2xJND0=

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann: "Wir sind mit einem Punktgewinn auswärts bei einem Aufsteiger mit einem schweren Spiel gestartet. Es gibt eine Menge Gründe, warum wir noch nicht optimal drauf sind. Ich habe den Jungs gesagt, dass ich zufrieden bin. Wir wissen, dass wir viel besser Fußball spielen können. Jetzt haben wir aber auch 2 Wochen Zeit, alle Spieler zu integrieren und an unseren Abläufen zu arbeiten... Die Jungs, die auf dem Platz waren, haben das richtig gut gemacht."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ri9tNVVIY2hQKzJlZE55a0F2T3BJQUxaQUh4S3o5ZFltYXZEVFREZnNyND0=

Viktoria Köln - SC Verl 3:1

Hut ab, viele wichtige Spieler verloren, aber dennoch dreht Viktoria Köln einen Rückstand gegen den SC Verl und feiert damit den 1. Heimsieg im 1. Spiel der Saison.

Kölns Trainer Olaf Janßen zum Auftaktsieg: "Perfekt, es kann nicht schöner sein. Ein perfekter Rahmen... Wir haben uns in dieser Transferperiode sehr viel Zeit gelassen und die richtigen Spieler gefunden." Sein Saisonziel nach dem Auftaktsieg: "Wir haben ein komplett neues Mittelfeld und uns fehlt der gesamte Sturm... Wir wollen das Trikot besser abgeben als im letzten Jahr und da war es Platz 9 mit 55 Punkten. Wenn wir da nochmal dran kratzen können, dann sind wir alle froh."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aUpoNEdPOHkvbkFSclhQTkkzamFjbjdiY1F3bCtRWkcvN25pbDFrRDFzZz0=

Verls Trainer Alexander Ende nach seinem 1. Pflichtspiel für den SC Verl: "Wir haben insgesamt eine sehr ausgeglichene Partie gesehen. Wir können mit der 1. Halbzeit nicht zu 100-Prozent zufrieden sein. Wir haben in der Vorbereitung häufiger sauberer kombiniert. Heute waren zu viele Fehler im eigenen Ballbesitz. Dennoch gehen wir hier in Führung und haben das Spiel ausgeglichen gestaltet. In der 2. Halbzeit ist es eigentlich nicht schlechter gewesen... Wir können beim Stand von 1:1 selber das Tor machen und dann macht Köln durch ein sehr schönes Tor das 2:1 und das sind die Momente, die dem Spiel eine Richtung geben."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Tko4ZldTcThJSk9WK2xTSER6dXNXUTFNbGd3NlNmZGdvU0pWWUlOaVY1RT0=

Fußball live bei MagentaSport

Der 1. Spieltag in der 3. Liga, Saison 2023/24 - komplett live bei MagentaSport

Sonntag, 06. August 2023

Ab 13.15 Uhr: SSV Ulm - 1. FC Saarbrücken

Ab 16.15 Uhr: SC Freiburg II - MSV Duisburg

Ab 19.15 Uhr:Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt

Quelle: MagentaSport (ots)