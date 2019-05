Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr Viertelfinale bei der Eishockey-WM gegen Tschechien mit 5:1 verloren.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" meldet weiter: "Deutschlands Eishockey-Team ist am Donnerstag in Bratislava im WM-Viertelfinale ausgeschieden. Trotz eines harten Kampfs verlor die DEB-Auswahl mit 1:5 gegen Tschechien. Das Tor von Frank Mauer in der 38. Minute reichte gegen den zwölfmaligen Weltmeister nicht.

Deutschland beendet die erste Weltmeisterschaft unter dem neuen Bundestrainer Toni Söderholm auf dem sechsten Platz. Vor neun Jahren hatte Deutschland bei der Heim-WM letztmals das Halbfinale erreicht. Tschechien spielt am Samstag im Halbfinale gegen Kanada.

Russland gewann mit 4:3 gegen die USA und zog damit ins Halbfinale am kommenden Samstag. Kanada ist nach dem Sieg gegen die Schweiz mit 3:2 ebenfalls im Halbfinale."

