SKODA AUTO Deutschland Duo Kreim/Christian in Tschechien auf Podestkurs

Das SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Frank Christian (D/D) fährt bei der Barum Czech Rally Zlin auf Podestkurs. Die deutschen Meister gehen als Dritte der U28-Wertung in den Finaltag des Events der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC). Höhepunkt eines schwierigen Rallye-Samstags mit einem Wechsel zwischen und trockenen Pisten-Abschnitten ist für das SKODA FABIA R5 Team eine Gesamtbestzeit in der Wertungsprüfung Březová.

"Wir sind bei extrem schwierigen Bedingungen im Tagesverlauf besser und besser zurechtgekommen. Vor allem in den Prüfungen am Vormittag hat der Regen den Asphalt streckenweise extrem glatt gemacht, das hat sich manchmal fast wie auf Eis angefühlt. Es war eine Reifenlotterie und wir sind auf Nummer sicher gegangen. Dann am Nachmittag konnten wir mehr attackieren", berichtet Kreim.

Zu was der aktuelle Spitzenreiter der U28-Gesamtwertung der EM fähig ist, beweist er in der sechsten Wertungsprüfung. Dort markiert der 25-Jährige Odenwälder die beste Zeit des gesamten Feldes und ist dabei sogar 0,1 Sekunden schneller als WM-Star Dani Sordo (ESP). Kreims Aufholjagd wird in der achten Wertungsprüfung Rajnochovice allerdings von einem Reifenschaden eingebremst. So bleibt nach der guten Hälfte der Wertungskilometer der Barum-Rallye Rang drei mit 1:11,7 Minuten Rückstand auf U28-Spitzenreiter Nikolay Gryazin (RUS), der ebenfalls im SKODA FABIA R5 unterwegs ist.

Wie bei der Stadtprüfung in der Dunkelheit am späten Freitagabend in Zlin zum Auftakt säumen auch am Samstag Tausende begeisterte Zuschauer die Pisten. Gleich mehrfach müssen die Prüfungen wegen der vielen Fans zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen gestoppt werden. Die Begeisterung beim Heimevent der tschechischen Marke SKODA in der EM wird auch am Sonntag bei den finalen sechs Prüfungen über 93,50 Wertungskilometer groß sein.

"Es macht Spaß, vor so vielen Fans zu fahren und es wird am Sonntag auch wegen des vorhergesagten Regens spannend bleiben. Wir werden versuchen, so viele Punkte wie möglich für die EM-Gesamtwertung mitzunehmen", sagt Kreim. In der U28-Kategorie führt der SKODA Pilot derzeit mit 83 Punkten vor dem in Tschechien aktuell viertplatzierten Briten Chris Ingram (68) und Nikolay Gryazin (54). "Fabian Kreim und Frank Christian sind am Samstag mit kontrolliertem Risiko gefahren und haben sich dadurch alle Chancen auf einen Podestplatz erhalten. Das war bei den komplizierten Verhältnissen die richtige Entscheidung. Es sind am Sonntag noch viele Kilometer zu fahren, alles ist noch möglich", kommentiert Christof Birringer, Leiter Unternehmenskommunikation von SKODA AUTO Deutschland.

Die Zahl zur Barum Czech Rally Zlin: 5

Wie in der Formel 1 spielt die Reifenwahl auch für Rallye-Piloten eine entscheidende Rolle - ganz besonders beim Wechsel zwischen regennassen und trockenen Pisten wie am Samstag bei der Barum Czech Rally Zlin. Bei der EM-Rallye in Tschechien kann das SKODA AUTO Deutschland Duo Kreim/Christian zwischen fünf verschiedenen Mischungen von Hersteller Pirelli auswählen, von Slicks bis zu kompletten Regenreifen. Am zweiten Rallye-Tag setzten die aktuellen EM-Spitzenreiter in der U28-Wertung am Vormittag bei den meisten Prüfungen auf Regenreifen, am Nachmittag waren sie auf Intermediates unterwegs.

Rallye-Europameisterschaft, Barum Czech Rally Zlin - Zwischenstand in der U28-Wertung: 1. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), SKODA FABIA R5, 1:10:52,0 Std. 2. MareS/HlouSek (CZ/CZ), SKODA FABIA R5, + 1.00,3 Min 3. Kreim/Christian (D/D), SKODA FABIA R, + 1.11,7 Min 4. Ingram/Ross (GB/GB), SKODA FABIA R5, + 1.29,2 Min 5. Pellier/Combe (F/F), Peugeot 208 T16, + 2.45,4 Min

Die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) im TV

Samstag, 25. August 2018

23:00 Uhr Eurosport, Barum Czech Rally Zlin

Sonntag, 26. August 2018

8:30 Uhr Eurosport 2, Barum Czech Rally Zlin 23:00 Uhr Eurosport, Barum Czech Rally Zlin

Montag, 27. August 2018

9:30 Uhr Eurosport 2, Barum Czech Rally Zlin

Mittwoch, 29. August 2018

9:30 Uhr Eurosport, Rallye ERC Magazin

Donnerstag. 30. August 2018

10:00 Uhr Eurosport, Rallye ERC Magazin

FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 2018 22.03. - 24.03.2018 Rallye Azoren (mit U28-Wertung) 03.05. - 05.05.2018 Rally Islas Canarias (mit U28-Wertung) 01.06. - 03.06.2018 Rallye Akropolis 15.06. - 17.06.2018 Rallye Zypern 20.07. - 22.07.2018 Rally di Roma Capitale/Italien (mit U28-Wertung) 24.08. - 26.08.2018 Barum Rallye/Tschechien (mit U28-Wertung) 21.09. - 23.09.2018 Rallye Polen (mit U28-Wertung) 12.10. - 14.10.2018 Rallye Liepaja/Lettland (mit U28-Wertung)

Quelle: Skoda Auto Deutschland GmbH (ots)