3. Liga: MSV bleibt Letzter

0:1 beim BVB II, auch nach 8 Spielen noch kein Sieg. Letzter - Duisburgs neuer Trainer Engin Vural kassiert nach 9 Tagen im Amt schon die 2. Pleite mit dem MSV. Duisburgs Legende Joachim Hopp "blutet" das Herz angesichts der aktuellen Leistungen. In der Halbzeit spricht er über die Verzweiflung der Duisburger Fans: "Die haben schon keine Kraft mehr zu zweifeln und das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn schon keiner mehr meckert." Sein Lösungsvorschlag für die Leistungskriese ist ein 8 Stunden Tag...Das ist nichts Neues. Das ist kein Hexenwerk. Das haben wir schon früher gehabt."

Am Wochenende fehlt zudem noch der Kapitän Sebastian Mai wegen einer Gelb-Roten Karte kurz vor Schluss, er spürt daher: "Enttäuschung, Wut. Das sind jetzt so die zwei Gefühle, die ich jetzt gerade so ein bisschen in mir hab.".

Borussia Dortmund II zieht nach dem Sieg gegen den MSV punktetechnisch mit dem Zweiten SSV Ulm gleich. Den Ulmer Kapitän Jo Reichert, wundert die aktuelle Platzierung seiner Mannschaft nicht. "Es ist kein Zufall, dass wir gerade so stark sind und dass wir da sind, wo wir gerade stehen.", sagt Reichert in der neuen Folge "4zu3 - der 3. Liga Podcast" über den Aufsteiger: "Ich finde, dass wir unsere Punkte nicht unverdient geholt haben." Außerdem war der sportliche Leiter von Erzgebirge Aue, Matthias Heidrich, zu Gast. Er spricht darüber, wie die Wende bei Aue mit Trainer Pavel Dotchev eingeleitet wurde.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom vorgezogenen Spiel BVB II gegen MSV sowie aus dem aktuellen Podcast. Am Freitag geht es schon weiter in der 3. Liga. Mit dem Topspiel Arminia Bielefeld gegen 1.FC Saarbrücken. - live ab 18.30 Uhr. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3.Liga live.

Borussia Dortmund II - MSV Duisburg

Über das gesamte Spiel konnte der MSV Duisburg kaum Torgefahr entwickeln. Als einziges Team bleibt Duisburg in der 3. Liga sieglos und damit auch Tabellenletzter. An den nächsten beiden Wochenenden stehen aber Heimspiele an, wo Duisburg die Trendwende schaffen will.

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann: "Wenn man von einer U23 spricht, dann redet man immer von Technik und von Passspiel und von Offensivaktionen. Die Jungs lernen gerade Bereitschaft und Ernsthaftigkeit zu haben und das ist die Basis."

Zimmerman leidet mit seinem Freund Engin Vural: "Ich leide so ein bisschen mit Engin. Wir haben zusammen den Fußballlehrer gemacht. Ich weiß, dass das für ihn jetzt eine große Chance ist. Ich weiß, dass er alles investiert, um mit dieser Mannschaft erfolgreich zu sein und ich drück ihm die Daumen, dass er die Chance dazu bekommt, weil ich weiß, dass er auch wirklich richtig gut ist. Und dass er die Mannschaft auch irgendwie wieder in die Erfolgsspur bekommt, weil Duisburg ist ja auch schon ein cooler und großer Club."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SHpxTGRXSkhGZHIxc2Jzd2ludmYvdVNBUGp6WUM0cWozdW1XS1g4K0VWOD0=

Duisburgs Trainer Engin Vural: "Ich glaube, dass die Mannschaft kämpferisch alles reingehauen hat und versucht, hat auch Lösungen zu finden. Aber wie gesagt momentan fehlt uns vorne die Durchschlagskraft und daran müssen wir arbeiten."

Vural hat eine klare Herangehensweise an den Job als Trainer: "Was ich versprechen kann, ist, dass ich alles in meiner Macht tue, um die Mannschaft zu unterstützen und ihr einen Plan an die Hand zu geben. Mit ganz viel Leidenschaft."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Uk9OcHBieDFOaXVTY3k3N0ZEUHpidUE2K1MySzh3ME9ISzNjUytjVlFWaz0=

Duisburgs Kapitän Sebastian Mai, der 5 Minuten vor Abpfiff vom Platz Gelb-Rot gesehen hatte: "Enttäuschung, Wut. Das sind jetzt so die zwei Gefühle, die ich jetzt gerade so ein bisschen in mir hab." Er hofft, dass die Mannschaft im nächsten Spiel ohne ihn den ersten Saisonsieg holt: "Ich spiel jetzt nicht gegen Münster. Vielleicht ist das der Knackpunkt müssen wir schauen, wie wir es machen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U0JlTE5ZcmhOd2k1UFd5VHl1aG5rUnFJT0RpWllOTUpPcXc4THgzV3Jyaz0=

In der Halbzeitpause sprach MSV-Legende Joachim Hopp über die Verzweiflung der Fans: "Ich kenne sehr viele Fans aus Duisburg, weil ich ja selber aus Duisburg komm. Die haben schon keine Kraft mehr zu zweifeln und das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn schon keiner mehr meckert."

Den Fehler für die Leistungen sieht er bei der Einstellung der Spieler: "Bei uns ist es so, dass der absolute Wille fehlt, nochmal richtig noch intensiver, noch geiler zu sein, unbedingt den Ball zu treffen, dass Tor zu machen zu wollen. Da fehlt mir so ein bisschen noch mehr Entschlossenheit."

Er hätte auch einen Vorschlag, um die spielerische Qualität in der Mannschaft zu erhöhen: "Wenn man mich jetzt fragt, was ich machen würde. Ich würde ganz klar sagen den Achtstundentag einführen. Wenn du nicht die beste Mannschaft hast, musst du ja versuchen die Mannschaft oder die Spieler besser zu machen. Und die bekommst du einfach nur durch Fleiß, durch Training."

Der normale Arbeitstag der Profis würde wie folgt aussehen: "8 Uhr Ankommen, Training mit Frühstück. 11 Uhr Training. Mittagspause, Essen. 16 Uhr Training. Das ist nichts Neues. Das ist kein Hexenwerk. Das haben wir schon früher gehabt."

Beim neuen Trainer Engin Vural sieht er keine Schuld: "Erstmal haben viele Trainer aus der zweiten Reihe den Sprung geschafft. Ich glaube, dass er die ärmste Sau im Moment ist."

Der Link zum emotionalen Halbzeitinterview mir Joachim Hopp: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VjZ1UGRnSW5kbWo1emhONFFvSnFhMHhKby9CTDZwLzhlSTBNVmNUcjlKaz0=

"4zu3 - der 3. Liga Podcast" - mit Matthias Heidrich (Erzgebirge Aue) & Jo Reichert (SSV Ulm):

Jo Reichert darüber, was Ulm aktuell so stark macht: "Wenn wir unsere Spiele anschauen, da sieht man eine Mannschaft, die mit Leidenschaft spielt. Ich finde, dass wir unsere Punkte nicht unverdient geholt haben. Wenn man sieht, dass viele Spiele jetzt auch schon von Spielern entschieden wurden, die erstmal nur auf der Bank gesessen haben, bedeutet, dass wir Impact von den Ersatzspielern bekommen und zeigt den Charakter unserer Mannschaft. Es ist kein Zufall, dass wir gerade so stark sind und dass wir da sind, wo wir gerade stehen."

Interview mit Matthias Heidrich, Sportlicher Leiter Erzgebirge Aue über Trainer Pavel Dotchev bei dem es nicht klar war, ob er überhaupt weitermacht, seine Familie lebt bei Paderborn: "Es passt von beiden Seiten. Pavel fühlt sich hier mit den Menschen total wohl. In der Phase am Ende der letzten Saison ging es für ihn darum: macht er das hier weiter, hab ich da Bock drauf, will ich da im Erzgebirge von meiner Familie entfernt, das Thema hier weiterentwickeln. Es war relativ früh zu spüren, dass er da richtig Lust und Laune darauf hat. Und dann auch in der Kaderplanung tatsächlich richtig Bock hat mit anzuschieben, dass er sich das Trainerteam mit neu aussuchen kann. ...All das merkt man jetzt und dass das auf fruchtbare Füße fällt. Er ist sehr engagiert mit dem Trainerteam arbeitend und wir haben ein gutes Verhältnis, wir tauschen uns täglich aus - sitzen Tür an Tür und momentan macht das einfach Spaß, die Jungs zu entwickeln, den Verein dann zu entwickeln und einfach für eine grundsätzlich positivere Stimmung zu sorgen."

Der Link zu dem gesamten Podcast: https://4zu3.podigee.io/9-heidrich-and-famous-mit-matthias-heidrich-und-jo-reichert

Die 3. Liga live bei MagentaSport

Freitag, 29. September

Ab 18.30 Uhr: Arminia Bielefeld - 1.FC Saarbrücken

Samstag, 30. September

Ab 13.30 Uhr Konferenz

Ab 13.45 Uhr: SV Waldhof Mannheim - SC Freiburg II, SV Sandhausen - FC Viktoria Köln, FC Ingolstadt 04 - SSV Ulm, TSV 1860 München - SC Verl, MSV Duisburg - Preußen Münster

Ab 16.15: VfB Lübeck - Hallescher FC

Sonntag, 1. Oktober

Ab 13.15: Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden

Ab 16.15: Borussia Dortmund II - SpVgg Unterhaching

Ab 19.15 Uhr: Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg

Quelle: MagentaSport (ots)