Leipzig-Torwart Gulacsi: Haben Halbfinaleinzug verdient

Der Torwart von Fußball-Bundesligist RB Leipzig, Peter Gulacsi, sieht den Einzug ins Halbfinale der Champions League als "normales" Resultat der Spiele. "Wir haben mit dem Halbfinale das bekommen, was wir verdienen", sagte Gulacsi dem "Kicker".

Es fühle sich "sehr besonders" an, als RB Leipzig erstmals im Halbfinale der Champions League zu stehen. Im Spiel gegen Atletico habe sich die Qualität von Trainer Julian Nagelsmann ausgedrückt. "Wir hatten einen perfekten Matchplan, er hat die gesamte Mannschaft top vorbereitet und ging die ganze Zeit am Spielfeldrand mit. Julian sagt immer, dass ihm die Geisterspiele helfen, noch mehr am Spiel teilnehmen zu können, und das spürt man auch", so der Keeper. Allerdings fehle auch ein Großteil dessen, was die Champions League eigentlich ausmache. "Man muss versuchen, den Spirit als Mannschaft selbst zu entfachen, das haben wir gegen Atletico sehr gut gemacht. Wir hatten dieses Feuer", sagte Gulacsi.

Quelle: dts Nachrichtenagentur