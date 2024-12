3. Liga: Dresden kann in Haching zurück an die Spitze

Noch ist nicht ganz klar, ob Energie Cottbus die Hinrunde als Spitzenreiter abschließt - dennoch blickt Trainer Claus-Dieter Wollitz nach dem 1:1 beim FC Ingolstadt auf ein herausragendes Halbjahr in der 3. Liga zurück. 37 Punkte nach 19 Spielen - das ist stark. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag Cottbus in der Regionalliga Nordost noch 8 Punkte hinter Spitzenreiter Greifswald. Trainer Wollitz erinnert sich und sieht auch heute: "Wenn mir das einer gesagt hätte - ich bin eigentlich ein Optimist, aber ganz so dumm bin ich nicht. "

Für Energie Torwart Elias Bethke sind der "Flow" und die Eingespieltheit das Cottbusser Erfolgsrezept. Dynamo Dresden könnte am Samstag mit einem Sieg bei der SpVgg Unterhaching an Cottbus vorbeiziehen und die Hinrunden-Meisterschaft klarmachen - live ab 13.30 Uhr bei MagentaSport.

Ingolstadt kommt mit nur einer Niederlage aus 12 Spielen auch in Fahrt. Trainer Sabrina Wittmann über die Aufstiegsambitionen: "Für mich und die Mannschaft war immer klar, dass wir einen Prozess haben, dem wir treu sein wollen. Dafür wurden wir oft belächelt, aber nach 19 Spielen kann ich sagen, dass wir Recht behalten haben." Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Cottbus. Sportdirektor Ivo Grlic sagt über Sabrina Wittmann als Trainerin: "Wenn man die Entwicklung sieht, dann ist das schon eine Hausnummer."



Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom Auftakt des 19. Spieltags in der 3. Liga. Weiter geht es am Samstag ab 13.30 Uhr mit der Konferenz und ab 13.45 Uhr mit den Einzelspielen, u.a. mit Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 München. Den Sonntag eröffnen ab 13.15 Uhr Waldhof Mannheim und Arminia Bielefeld - live bei MagentaSport.

FC Ingolstadt 04 - FC Energie Cottbus 1:1

Die "Winter-Meisterschaft" von Energie Cottbus ist vertagt. Dynamo Dresden könnte mit einem Sieg in Unterhaching (Samstag, ab 13.30 Uhr) noch auf Platz 1 klettern. Nach der Hinrunde steht der Aufsteiger bei 37 Punkten. Ingolstadt ist mit nun 30 Punkten im unmittelbaren Verfolgerfeld um die Aufstiegsplätze. In der Nachspielzeit verpasst Tim Heike sogar noch den Lucky Punch gegen seinen Ex-Verein.

Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus, hebt mal wieder seinen Keeper Elias Bethke heraus: "Wir hatten schon auch Phasen, wo Elias den einen oder anderen hält. Ich weiß nicht, ob man den einen Schuss und den Kopfball unbedingt halten muss. Dieses Quäntchen haben wir und mit einer gut geführten Aktion nach vorne das Tor erzielt. (...) In der 2. Halbzeit fand ich das 1:1 völlig korrekt."

Wollitz resümiert das erfolgreiche Jahr 2024. Zum Vergleich: Vor einem Jahr stand Cottbus in der Regionalliga Nordost noch auf Platz 3, 8 Punke hinter Greifswald: "Nach dem Spiel in Erfurt... Wenn mir das einer gesagt hätte - ich bin eigentlich ein Optimist, aber ganz so dumm bin ich nicht. Aber ich glaube, dass wir nach Erfurt gute Entscheidungen getroffen haben - und jetzt nach dem 2. Spiel gegen Dynamo Dresden (in der 3. Liga). Wir haben nichts schöngeredet, haben intern uns gegenseitig die Meinung gesagt. Es sind ja nicht immer nur die Spieler, wir machen auch was falsch. Dann haben wir eine Wendung genommen. Entscheidend ist die Ruhe im Klub gewesen, dass die uns in Ruhe haben arbeiten lassen, dass wir uns gegenseitig auch richtig die Meinung geigen konnten." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WmJ1eGZLVjNoTHVteDhMWlhxTjA3bTZRVDR0VGFxZ05NMUVqQmppYTgrcz0=

Cottbus' Torhüter Elias Bethke hält gerade in der 1. Hälfte mal wieder bärenstark, bleibt aber bescheiden: "Es gibt immer 2 Themen: Erstmal mit dem Ball und dann natürlich, wie man hält. Mit dem Ball am Fuß geht's immer ein bisschen besser. Aber ich glaube, die Paraden waren gar nicht so schlecht, ich habe meinen Job ganz gut gemacht und mit der Leistung kann ich zufrieden sein."

Das erfolgreiche Halbjahr in der 3. Liga erklärt Bethke so: "Man merkt zurzeit, was Selbstbewusstsein ausmacht. Wir haben ein Spiel in Essen verloren, danach sind wir wieder zurückgekommen. Ich glaube, zurzeit merkt man einfach, was so ein Flow ist." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bmdSbTl6cDJ0MlZiMHU0djIvT20yTEZSb29KdlFJTzJOZ0d2WTJSOFVWaz0=

Sabrina Wittmann, Trainerin FC Ingolstadt 04: "Wir waren dem 2:1 näher als Cottbus, deswegen ist das ärgerlich. Natürlich hätten wir das gerne gewonnen." Über die vergebene Großchance von Tim Heike in der Nachspielzeit: "Diese Bälle sind prädestiniert für ihn. Im Training macht er die natürlich. Was Tim eigentlich auszeichnet, ist seine Abschlussstärke. Der hätte drin sein können."

Über die Aufstiegsambitionen: "Es war klar, dass wir mit der Truppe, die wir haben und mit den Anforderungen nicht um Platz 14 spielen wollen. Es ist klar, dass wir oben dabei sein wollen. Für mich und die Mannschaft war immer klar, dass wir einen Prozess haben, dem wir treu sein wollen. Dafür wurden wir oft belächelt, aber nach 19 Spielen kann ich sagen, dass wir Recht behalten haben. Wir haben einen guten Prozess genommen, wir haben eine Identität gegründet, trotz vieler Ausfälle. Ich bin stolz auf mein Team." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QTZjTzhRSUV5N3ZWREVDSjIyRUNKOFlpOXVpMHZGWk9TU2k2M1dITy9sND0=

Sebastian Grönning, 13 Tore für FC Ingolstadt 04 in der Hinrunde: "Wichtig ist, dass wir nicht verloren haben, sonst wären es 10 Punkte auf Cottbus gewesen. Das wäre schwer aufzuholen gewesen. So ist alles möglich. Wir haben Kontakt zur Spitze. Das war unser Ziel nach dem wackligen Saisonstart. Die letzten 10, 12, 15 Spiele performen wir sehr gut und sind sehr schwer zu schlagen. Wir haben unser Potenzial gezeigt." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UlJFYnM3aXpENlNUeDBFeXZmNUNMcklHZTZmSkQ4UzBnQ0MwbnJDWEk2VT0=

Ivica Grlic, Sportdirektor FC Ingolstadt 04, über die Entwicklung von Trainerin Sabrina Wittmann: "Sabrina Wittmann oder allgemein junge Trainer haben am Anfang immer ein paar Schwierigkeiten. Bei einem Trainerwechsel muss sich eine Mannschaft erstmal einstellen, vielleicht eine taktische Herausforderung. Das geht nicht alles von heute auf morgen, aber Zeit im Fußball ist begrenzt. Aber dieses Jahr wollen wir investieren und haben nie daran gezweifelt, dass das der richtige Weg ist und dass Sabrina die Richtige für uns ist. Wenn man die Entwicklung sieht, dann ist das schon eine Hausnummer. Wir haben uns von Woche zu Woche weiterentwickelt. Unsere Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit, das macht einfach Spaß."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Nkw2dUFPQlMvREhkbVpNenk3MlNobkpqbVhNQ1FhN3JtYkE1ZW1LYzZxTT0=

